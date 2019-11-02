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’da protestolar hız kesmeden devam ediyor

'da gösterilerin 22'nci eylemciler yine sokaklara çıkarken, güvenlik güçleri de tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. İşte Hong Kong'daki gösterilerden en çarpıcı kareler!

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 02.11.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 17:27
Hong Kong’da protestolar hız kesmeden devam ediyor

'da devam eden protestolar kapsamında protestocular, polisten herhangi bir olumsuz cevap almadıkları için yerel saat ile yaklaşık 15.00 civarı Victoria Park'ta toplanmaya başladı.

Hong Kong’da protestolar hız kesmeden devam ediyor

Bunun üzerine polis, Causeway Koyu'nda bulunan Victoria Park çevresinde toplanan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale etti.

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Hong Kong’da protestolar hız kesmeden devam ediyor

Daha sonra polisin, yapılan bölgelere zırhlı araç ve TOMA sevk etmesinden sonra Merkez(Central) , Whan Chai ve Causeway Koyu bölgeleri protestoların merkez noktaları haline geldi.

Hong Kong’da protestolar hız kesmeden devam ediyor

Polisin protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edip, protestocuları dağıtmaya çalışmasından sonra protestocular polis karşıtı slogan atmaya başladı.

Hong Kong’da protestolar hız kesmeden devam ediyor

Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis yaptığı açıklamada, protestocuların barikatları ateşe verdiğini, bölgedeki iş yerlerine zarar verdiklerini ve tuğlalar fırlattıklarını belirtti.

Hong Kong’da protestolar hız kesmeden devam ediyor

Ayrıca, Çin'in resmi haber ajanı olan Xinhua Haber Ajansı'nın binasının protestocular tarafından saldırıya uğradığı da belirtildi.

Hong Kong’da protestolar hız kesmeden devam ediyor

Sosyal medyada protestolara dair paylaşılan görüntülerde, polisin göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale ve birçok protestocuyu gözaltına alma anları görüldü.

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