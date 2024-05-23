İbrahim Reisi’nin cenaze töreninde üçüncü gün: Bugün Meşhed’de toprağa verilecek!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da içinde olduğu helikopterin pazar günü kötü hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yaptığı açıklandı.