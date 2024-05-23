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Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 11:07

İbrahim Reisi’nin cenaze töreninde üçüncü gün: Bugün Meşhed’de toprağa verilecek!

İran, pazar günü yaşanan helikopter kazasıyla sarsıldı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede 5 günlük yas ilan edilirken milyonlar, Reisi'yi gözyaşları ile uğurladı. Cenaze namazını İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kıldığı Reisi'nin bugün İran'ın en kutsal kenti Meşhed'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği açıklandı. İşte dünyanın takip ettiği o cenaze töreninin detayları…

İbrahim Reisi’nin cenaze töreninde üçüncü gün: Bugün Meşhed’de toprağa verilecek!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da içinde olduğu helikopterin pazar günü kötü hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yaptığı açıklandı.

İbrahim Reisi’nin cenaze töreninde üçüncü gün: Bugün Meşhed’de toprağa verilecek!

Saatler süren arama ve kurtarma çalışmalarının ardından sabaha karşı Türkiye'ye ait Akıncı İHA'nın belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer helikopterin enkazına ulaştı. Kazada, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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İbrahim Reisi’nin cenaze töreninde üçüncü gün: Bugün Meşhed’de toprağa verilecek!

5 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı taziye mesajında İran halkına başsağlığı dileyerek, ülkede 5 gün ulusal yas ilan etmişti. Hamaney, Anayasa'nın 131. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e 50 gün süreyle Cumhurbaşkanlığı yetkisinin verildiğini aktarmıştı.

İbrahim Reisi’nin cenaze töreninde üçüncü gün: Bugün Meşhed’de toprağa verilecek!

CENAZE NAMAZLARINI HAMANEY KILDIRDI

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi'nin koruması Seyit Mehdi Musevi, pilotlar Tahir Mustafavi ve Muhsin Deryanuş ile teknik personel Behruz Gadimi için başkent Tahran'da cenaze namazı kıldırdı. Namaza Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de katıldı.

İbrahim Reisi’nin cenaze töreninde üçüncü gün: Bugün Meşhed’de toprağa verilecek!

İran halkı, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi gözyaşları ile uğurladı, ağıtlar yaktı.

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