Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
11:07
İbrahim Reisi’nin cenaze töreninde üçüncü gün: Bugün Meşhed’de toprağa verilecek!
İran, pazar günü yaşanan helikopter kazasıyla sarsıldı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede 5 günlük yas ilan edilirken milyonlar, Reisi'yi gözyaşları ile uğurladı. Cenaze namazını İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kıldığı Reisi'nin bugün İran'ın en kutsal kenti Meşhed'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği açıklandı. İşte dünyanın takip ettiği o cenaze töreninin detayları…