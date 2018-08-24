İğrenç olaya tekme tokat müdahale eden Türk genci o ülkede kahraman ilan edildi
Almanya'da bir akaryakıt istasyonunda karısını tek yumrukta yere seren Alman kocayı herkes seyretmekle yetindi. Olayı gören gurbetçi Türk genci ise Alman kocayı yumruklarını konuşturarak durdurdu. Sosyal medyada olayın videosuna yapılan yorumlarda Türk genç kahraman ilan edildi.
Giriş Tarihi: 24.08.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 24.08.2018 15:44
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İğrenç olaya tekme tokat müdahale eden Türk genci o ülkede kahraman ilan edildi
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İğrenç olaya tekme tokat müdahale eden Türk genci o ülkede kahraman ilan edildi