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İnanılmaz anlar! Gemi suya indirilirken...

Koca gemiyi suya indirilirken ortaya inanılmaz görüntüler çıktı. Küçük hataların büyük bedelleri olabiliyor. Saniye saniye görüntülenen bu anlar ise gerçekten ürkütücü! Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir. Hele de bu gemi büyük ve heybetli bir gemiyse bu iş bir kat aha zorlaşıyor. yapılmadığında ise şoke edecek görüntüler ortaya çıkabiliyor. İşte objektiflere takılan bu görüntüler tam da durumu özetler nitelikte. Korkunç manzara bakın nasıl meydana geldi.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 07:19 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 07:25
İnanılmaz anlar! Gemi suya indirilirken...

İşte saniye saniye görüntülenen o anlar!

İnanılmaz anlar! Gemi suya indirilirken...
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İnanılmaz anlar! Gemi suya indirilirken...
İnanılmaz anlar! Gemi suya indirilirken...
İnanılmaz anlar! Gemi suya indirilirken...
İnanılmaz anlar! Gemi suya indirilirken...
İnanılmaz anlar! Gemi suya indirilirken...

Tahtalar ölümcül bir şekilde etrafa sıçrıyor.

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