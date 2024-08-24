İngiliz milyarder ile birlikte çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti! Sicilya’daki yat faciasında şok suçlama

İHMAL VE ÇOKLU CİNAYET SUÇLAMASI

Cartosio, "İhmal ve çoklu cinayet suçlamasıyla soruşturuluyor. Bu iş aceleyle yapılamaz. Suçların kime atfedilebileceği anlaşılmalıdır. Bunun ucu kaptana, mürettebata veya gemiyi yapan firmaya gidebilir." dedi.