Giriş Tarihi: 24.08.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
19:34
İngiliz milyarder ile birlikte çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti! Sicilya’daki yat faciasında şok suçlama
İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında milyarder bir aileye ait lüks yatın batması sonucu İngiliz iş insanı Mike Lynch ile kızı Hannah'ın da aralarında olduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Termini Imerese Cumhuriyet Başsavcısı Ambrogio Cartosio, "İhmal ve çoklu cinayet suçlamasıyla soruşturuluyor. Bu iş aceleyle yapılamaz. Suçların kime atfedilebileceği anlaşılmalıdır." dedi.