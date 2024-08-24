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Haberler Galeri İngiliz milyarder ile birlikte çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti! Sicilya’daki yat faciasında şok suçlama
Giriş Tarihi: 24.08.2024 19:34 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 19:34

İngiliz milyarder ile birlikte çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti! Sicilya’daki yat faciasında şok suçlama

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında milyarder bir aileye ait lüks yatın batması sonucu İngiliz iş insanı Mike Lynch ile kızı Hannah'ın da aralarında olduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Termini Imerese Cumhuriyet Başsavcısı Ambrogio Cartosio, "İhmal ve çoklu cinayet suçlamasıyla soruşturuluyor. Bu iş aceleyle yapılamaz. Suçların kime atfedilebileceği anlaşılmalıdır." dedi.

AA
İngiliz milyarder ile birlikte çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti! Sicilya’daki yat faciasında şok suçlama

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, fırtınada batan "Bayesian" isimli lüks yatta kaybolan 6 kişi için pazartesiden bu yana süren çalışmalar, bugün son kayıp kişinin naaşının çıkarılmasıyla tamamlandı.

İngiliz milyarder ile birlikte çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti! Sicilya’daki yat faciasında şok suçlama

7 kişinin öldüğü "Bayesian" isimli yatın batmasının ardından soruşturma başlatan Termini Imerese Cumhuriyet Başsavcısı Ambrogio Cartosio ve diğer yetkililer bugün basın toplantısı düzenledi.

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İngiliz milyarder ile birlikte çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti! Sicilya’daki yat faciasında şok suçlama

İHMAL VE ÇOKLU CİNAYET SUÇLAMASI

Cartosio, "İhmal ve çoklu cinayet suçlamasıyla soruşturuluyor. Bu iş aceleyle yapılamaz. Suçların kime atfedilebileceği anlaşılmalıdır. Bunun ucu kaptana, mürettebata veya gemiyi yapan firmaya gidebilir." dedi.

İngiliz milyarder ile birlikte çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti! Sicilya’daki yat faciasında şok suçlama

"HAYATTA KALMAYA ÇALIŞANLARIN KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI NEREDEYSE KESİN..."

Savcı Raffaele Cammarano, olay sırasında yattakilerin hava kabarcığı aradığı bilgisini verirken, "Yolcuların cesetleri soldaki kabinde bulundu.

İngiliz milyarder ile birlikte çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti! Sicilya’daki yat faciasında şok suçlama

Hepsi burada bir arada uyumuyordu. Hayatını kaybedenlerin kaçmaya çalıştığı neredeyse kesin." ifadelerini kullandı.

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