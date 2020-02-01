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  • İngiltere resmen AB'den ayrıldı! İşte Brexit'in ardından yaşanacaklar...

resmen 'den ayrıldı! İşte 'in ardından yaşanacaklar...

Üç yıl, üç başbakan ve iki seçimden sonra sonunda yerel saatle 23.00'te (TSİ 02:00) Avrupa Birliği'nden () ayrıldı. Ayrılıkla birlikte ise 11 aylık bir geçiş süreci başlıyor. Peki bu sürede ve sonrasında neler değişecek, neler aynı kalacak?

Giriş Tarihi: 01.02.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 12:22
İngiltere resmen AB'den ayrıldı! İşte Brexit'in ardından yaşanacaklar...

Ayrılıkla birlikte ise 11 aylık bir geçiş süreci başlıyor.

Peki bu sürede ve sonrasında neler değişecek, neler aynı kalacak?

İngiltere resmen AB'den ayrıldı! İşte Brexit'in ardından yaşanacaklar...

1. Avrupa Parlamentosu'ndaki İngiliz milletvekilleri koltuklarını kaybedecek

Partisi lideri ve 'nin 'den ayrılmasının mimarlarından Nigel Farage, Avrupa Parlamentosu üyeliğini kaybedecekler arasında.
Bunun nedeni, İngiltere'nin AB'den ayrıldığı anda, Birlik'in siyasi kurum ve ajanslarıyla bağını yitirecek olması.

Geçiş sürecinde İngiltere'nin AB kurallarına uyacak olmasına ek olarak, AB kanunlarının yerine getirilmesi ile ilgili konularda karar mercii olan uluslararası Avrupa Adalet Divanı, yasal anlaşmazlıklarda son sözü söyleyecek.

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İngiltere resmen AB'den ayrıldı! İşte Brexit'in ardından yaşanacaklar...

2. AB zirvelerine katılım bitecek

Başbakanı Boris Johnson'ın, gelecekte Zirvesi'ne katılan liderler arasına girmek istemesi halinde, özel olarak davet edilmesi gerekecek.

İngiliz bakanlar da artık düzenli olarak AB toplantılarına katılarak, örneğin balık avlanmaya ilişkin sınırlamalar hakkında karar veremeyecek.

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İngiltere resmen AB'den ayrıldı! İşte Brexit'in ardından yaşanacaklar...

3. TİCARET KONUSU ÇOK KONUŞULACAK

malların ve hizmetlerin alım-satımına ilişkin olarak dünya çapındaki diğer ülkelerle pazarlıklara başlayabilecek.

İngiltere üyesiyken, ABD ve Kanada gibi ülkelerle resmi ticaret müzakereleri yürütmesine izin verilmiyordu. destekçileri kendi ticaret politikasını belirleyebilecek olmasının İngiltere ekonomisini şaha kaldıracağını savunuyor.

AB ile de görüşülecek çok fazla konu var. Geçiş süreci sona erdiğinde malların fiyatının artmaması ve başka ticaret engellerinin olmaması için İngiltere-AB ticaret anlaşmasının imzalanması en öncelikli konu.

Eğer bir ticaret anlaşmasına varılırsa, geçiş dönemi sona erinceye kadar anlaşmanın maddeleri uygulamaya konulmayacak.

İngiltere resmen AB'den ayrıldı! İşte Brexit'in ardından yaşanacaklar...

4. İngiliz pasaportlarının rengi değişecek

Mavi renkteki pasaportlar, şu anki bordo pasaportlarla değiştirildikten 30 yıl sonra geri dönecek.

'de göçten sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Brandon Lewis, 2017 yılında bu değişikliği açıklarken, ilk olarak 1921 yılında kullanılan bu pasaport için "ikonik" ifadesini kullanmıştı.

Yeni pasaport uygulamasına geçilmesi aylar sürecek. İngiltere'de yıl ortasına kadar yeni pasaportların hazırlanması bekleniyor.


İngiltere resmen AB'den ayrıldı! İşte Brexit'in ardından yaşanacaklar...

5. Brexit bozuk paraları

'de 'i anmak için 31 Ocak tarihini taşıyan ve "Barış, Refah ve Bütün Uluslarla Dostluk" yazılı 3 milyon adet 50 penilik bozuk para basılacak. Paralar dolaşıma girdi.

Ancak bozuk paralar da halkı böldü, 'de kalınmasından yana olan bazı kişiler bozuk parayı kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Hükümet Brexit'in gerçekleşmesi planlanan 31 Ekim tarihi için de paralar bastırmıştı, ancak İngiltere'nin AB'den çıkışı ertelenince paralar eritilmek zorunda kalındı.

İngiltere resmen AB'den ayrıldı! İşte Brexit'in ardından yaşanacaklar...

6. İngiltere'nin Brexit ekibinin görevi sona erecek

- müzakerelerini ve anlaşma olmaması ihtimaline yönelik hazırlıkları yürüten ekip, 'in gerçekleşeceği gün görevlerinden ayrılacak.

Brexit departmanı, eski Başbakan Theresa May tarafından 2016 yılında kurulmuştu.

Bundan sonraki görüşmeleri yürütecek ekibin adresi Başbakanlık konutu olan Downing Street olacak.

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