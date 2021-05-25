Instagram'ın yeni özelliği belli oldu! Artık detayları gösterecek!

Instagram tarafından yapılan açıklamalara göre işletme sahipleri ya da içerik üreticileri, paylaştıkları Reels videoları için oynatma sayısı, ulaşılan hesaplar, beğeniler, yorumlar, kaydetmeler ve yeniden paylaşımlar olmak üzere 6 ana kategoride detaylı bilgi sahibi olabilecekler. Ancak platform, yalnızca bu yenilikle yetinmeyecek. Geliştirilme aşamasında olan yeni özellik, Instagram'da yapılan canlı yayınlar için de eş zamanlı maksimum izleme sayısı, ulaşılan hesaplar ve yorumlar gibi detayları gösterebilecek.