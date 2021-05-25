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Haberler Galeri Instagram'ın yeni özelliği belli oldu! Artık detayları gösterecek!
Giriş Tarihi: 25.05.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 11:09

'ın yeni özelliği belli oldu! Artık detayları gösterecek!

, 'a rakip olarak Reels videoyu çıkardı. Reels kısa sürede ilgi gördü. Instagram, TikTok ve diğer rakiplerinin arkasında kalmamak ve Reels'i daha da parlatmak için geliştirmelere devam ediyor. bünyesinde bulunan şirket yeni duyuru yaptı. Instagram, kurumsal hesaplar ile içerik üreticilerinin Reel videolarıyla ilgili detaylı istatistikler sunacağını açıkladı.

Instagram'ın yeni özelliği belli oldu! Artık detayları gösterecek!

'da değişim rüzgarı devam ediyor. Geçtiğimiz haftalar içinde popüler platformun yeni özellikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi Instagram, içerik üretici ve kurumsal hesap sahiplerini ilgilendiren yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Platform için geliştirilmekte olan bu özellik, kullanıcıların Reels videoları ile ilgili istatistiklere ulaşmalarını sağlayacak. Daha önce normal paylaşımlar için detaylı analizler gören kullanıcılar, özelliğin kullanıma sunulması ile bu işlemi Reels videoları için de yapabilecekler.

Instagram'ın yeni özelliği belli oldu! Artık detayları gösterecek!

Aslına bakacak olursak kullanıcıları, bazı paylaşımları için zaten istatistikleri görüntüleyebiliyorlar. Yani geliştirilmekte olan yeni özellik, yalnızca mevcut özelliğin kapsamını genişletmiş olacak. Üstelik bu bölümde kullanıcılara verilen bilgiler de daha fazla detaylandırılacak. Mesela bir kurumsal kullanıcı ya da içerik üretici, hangi paylaşım türünün takipçilerini daha fazla etkilediğini bile görüntüleyebilecek.

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Instagram'ın yeni özelliği belli oldu! Artık detayları gösterecek!

tarafından yapılan açıklamalara göre işletme sahipleri ya da içerik üreticileri, paylaştıkları Reels videoları için oynatma sayısı, ulaşılan hesaplar, beğeniler, yorumlar, kaydetmeler ve yeniden paylaşımlar olmak üzere 6 ana kategoride detaylı bilgi sahibi olabilecekler. Ancak platform, yalnızca bu yenilikle yetinmeyecek. Geliştirilme aşamasında olan yeni özellik, Instagram'da yapılan canlı yayınlar için de eş zamanlı maksimum izleme sayısı, ulaşılan hesaplar ve yorumlar gibi detayları gösterebilecek.

Instagram'ın yeni özelliği belli oldu! Artık detayları gösterecek!

Bu arada 'ın mevcut istatistik özelliği, içerik üreticilerine belirli zaman aralıklarındaki profil istatistiklerini sunabiliyor. Öyle ki kullanıcılar, mevcut koşullarda son 7 gün ya da son 30 gündeki hesap istatistiklerini takip edebiliyorlar. Bunun da birkaç ay içerisinde değişeceğini açıklayan Instagram, kullanıcılara yeni zaman dilimi aralıklarının sunulacağını ifade ediyor. (Webtekno)

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