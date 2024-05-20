Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
11:28
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası ve olası senaryolar! Uzman isim 3 soruda yanıtladı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de içinde bulunduğu helikopter, dün kaza kırıma uğradı ve dağlık bir alana düştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bölgeye gönderilen AKINCI İHA, enkaz bölgesini tespit etti ve saatler sonra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Milli İstihbarat Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Uygur, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını ve olası senaryoları 3 soruda kaleme aldı.