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Haberler Galeri İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası ve olası senaryolar! Uzman isim 3 soruda yanıtladı
Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 11:28

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası ve olası senaryolar! Uzman isim 3 soruda yanıtladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de içinde bulunduğu helikopter, dün kaza kırıma uğradı ve dağlık bir alana düştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bölgeye gönderilen AKINCI İHA, enkaz bölgesini tespit etti ve saatler sonra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Milli İstihbarat Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Uygur, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını ve olası senaryoları 3 soruda kaleme aldı.

AA
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazası ve olası senaryolar! Uzman isim 3 soruda yanıtladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. Dönüş yolunda kaza kırıma uğrayan İbrahim Reisi'nin helikopteri dağlık bir alana düşmüştü. Kaza sonrası Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, enkaz bölgesini bularak İranlı yetkililere bildirdi. Reuters ve İran haber ajansı, kaza sonucu düşen helikopterde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazası ve olası senaryolar! Uzman isim 3 soruda yanıtladı

Milli İstihbarat Akademisi Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Uygur, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasını ve olası senaryoları 3 soruda kaleme aldı.

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İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazası ve olası senaryolar! Uzman isim 3 soruda yanıtladı

OLAYIN ARKA PLANI NEDİR?

19 Mayıs'ta Türkiye saatiyle öğleden sonra 4 civarlarında İran haber ajansları Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı haberini geçti. Reisi Azerbaycan sınırında Aras nehri üzerinde iki ülke tarafından ortaklaşa inşa edilen Kız Kalesi Barajının açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapmak amacıyla bölgeye gelmişti ve Hudaferin bölgesinden Tebriz'e geçerken helikopter ile yolculuk etmeyi tercih etmişti. Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın da aralarında yer aldığı beraberindeki heyet 3 helikopterle hareket ederken bir süre sonra İranlı yetkililer Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının bulunduğu helikopterin sert iniş yaptığını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazası ve olası senaryolar! Uzman isim 3 soruda yanıtladı

İlk haberler Reisi ile uçakta bulunanlara erişildiği ve herhangi bir can kaybının olmadığı yönünde olsa da ilerleyen dakikalarda bu tür haberlerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Reisi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi ve Tebriz Cuma imamı helikopterde bulunan diğer isimlerdi. Cumhurbaşkanını taşıyan helikopterin Tebriz sınırları içerisinde kalan Ozi köyü yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtildi. İçişleri Bakanı Vahidi, yaptığı açıklamada kötü hava şartları nedeniyle havadan arama kurtarma operasyonu yapılamadığını ancak devletin tüm imkanlarıyla arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı. Ayetullah Ali Hameney de halktan dua etmesini isteyerek ülkenin işlerinin aksamayacağını belirtti. Bu durum muhtemelen en kötü senaryonun gerçekleşeceğinin işareti olarak algılandı. Bölgeye sevk edilen onlarca kurtarma timi hava durumu ve arazinin dağlık olması nedeniyle kaza yerine ulaşmakta zorlandı. Dahası bazı arama ekiplerinin de kötü şartlar nedeniyle kayboldukları bildirildi. İran'ın Türkiye'den talep ettiği Akıncı İHA'nın da aramalara katılmasıyla sonunda pazartesi sabahında enkaza ulaşıldı ve helikopterdekilerden kurtulan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Gelişmeleri takiben hükümet yetkililer toplanarak kriz masası oluşturuldu. Aynı şekilde bazı haber ajansları İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin Devrim Rehberi Hameney'in ofisinde toplandığı bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazası ve olası senaryolar! Uzman isim 3 soruda yanıtladı

SUİKAST VE KAZA İDDİALARI NASIL OKUNMALI?

Elde herhangi bir veri, açıklama ya da üstlenme olmasa da İran'da gerçekleşen bu olay akıllara son dönemde iyice yükselen İsrail-İran gerilimini getirdi. İran'ın 13 Nisan gecesi İsrail'e düzenlediği askeri angajman kurallarını belirgin derecede yükselten hava saldırısının ABD'nin de baskısıyla İsrail tarafından benzer bir yükseltme ile yanıtlanmadığı görülmüştü. Bu olay eğer İsrail bağlantılı bir sabotajsa inkarı çok kolay olacak, yalnızca iki taraf bu olayın arka planından haberdar olacak ve belki de artan gerilim bir süreliğine düşürülebilecektir.

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