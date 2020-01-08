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  • İran'da düşen uçaktan kurtulan olmadı! İddialar dehşete düşürdü

'da düşen uçaktan kurtulan olmadı! İddialar dehşete düşürdü

'ın başkenti Tahran'da düşen Havayolları'na ait tipi yolcu uçağında bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetti. Kaza sonrası etrafa saçılan eşyalar yürek burktu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta bulunanların uyruklarının belli olduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulunurken İran Başkanı, "Karakutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" dedi. İran'da düşen uçağa ilişkin ortaya atılan iddialar ise dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 08.01.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 16:51
İran'da düşen uçaktan kurtulan olmadı! İddialar dehşete düşürdü

'ın başkenti Tahran'da düşen Havayollarına ait tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti.

İran'da düşen uçaktan kurtulan olmadı! İddialar dehşete düşürdü

Kaza sonrası etrafa saçılan eşyalar yürek burktu.

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İran'da düşen uçaktan kurtulan olmadı! İddialar dehşete düşürdü

Arama kurtarma ekiplerince, kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri taşındı.

İran'da düşen uçaktan kurtulan olmadı! İddialar dehşete düşürdü

UKRAYNA YOLCULARIN MİLLİYETLERİ

, 'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait tipi yolcu uçağında hayatını kaybeden yolcuların milliyetlerini açıkladı.

İran'da düşen uçaktan kurtulan olmadı! İddialar dehşete düşürdü

Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 , 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Prystaiko, ölen Ukrayna vatandaşlarından 2'sinin yolcu, 9'unun ise mürettebattan olduğunu kaydetti.

İran'da düşen uçaktan kurtulan olmadı! İddialar dehşete düşürdü

Havayolları, yolcuların büyük bölümünün, Kiev'de aktarma yaparak farklı varış noktalarına seyahat etmeyi planladıklarını açıkladı.

İran'da düşen uçaktan kurtulan olmadı! İddialar dehşete düşürdü

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haberi alan yolcu yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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