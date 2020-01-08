İran'da düşen uçaktan kurtulan olmadı! İddialar dehşete düşürdü

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetti. Kaza sonrası etrafa saçılan eşyalar yürek burktu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta bulunanların uyruklarının belli olduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulunurken İran Sivil Havacılık Başkanı, "Karakutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" dedi. İran'da düşen uçağa ilişkin ortaya atılan iddialar ise dehşete düşürdü.