İran'dan "Kasım Süleymani" misillemesi! ABD üsleri vuruldu

HAMANEY: DÜNYANIN GİDİŞATI ETKİLENDİ

10.10 : İran dini lideri Ayetullah Hamaney, canlı yayında açıklama yaptı: "Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek" diyen Hamaney şu ifadeleri kullandı:

Bugün de gördüğümüz gibi büyük bir şey yaşandı aslında bu bir devrim gibi nitelendirilebilir. Dünyayı sarstı tarihi değiştirdi diyebiliriz. Bölgedeki tarihi de değiştirdi. Bu perspektiften buna bakmalıyız. Bizim yüce bir yardıma ihtiyacımız var diyebiliriz.

Bugün de insanlar bunu gördü. İran'daki halk da bazı ekipmanlara elbette sahip ama sadece askeri güce sahip değiller. Bunu kullanabilirler. Aynı zamanda bir inanca da bağlılar. Bir şeyler daha ileriye gidebilir.