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  • İran'dan "Kasım Süleymani" misillemesi! ABD üsleri vuruldu

'dan "" misillemesi! ABD üsleri vuruldu

'lı komutan 'nin 'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD saldırısında öldürülmesinin ardından 3.Dünya savaşı mı çıkıyor? soruları gündeme gelmişti. İran'dan ABD'ye karşı misilleme saldırısı gerçekleştireceğiz açıklamasından kısa süre sonra gece saatlerinde İran'dan, ABD'nin Irak'taki üslerine saldırı gerçekleştirildi. İran'dan yapılan açıklamada ABD üslerine gerçekleştirilen saldırıda 80 ABD askerinin öldürüldüğü belirtildi. ABD Başkanı Trump ise saldırının ardından bugün kamuoyuna bir açıklama gerçekleştireceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 08.01.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 11:37
İran'dan Kasım Süleymani misillemesi! ABD üsleri vuruldu

ABD'nin İranlı komutan ve 'ın yurtdışı operasyonlarından sorumlu olan 'yi öldürmesinden sonra 3.Dünya savaşı mı başlıyor soruları gündeme gelmişti. Bölgeden gelen son dakika bilgilerine göre, gece saatlerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

İran'dan Kasım Süleymani misillemesi! ABD üsleri vuruldu

medyası, ABD'nin 'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu. Pentagon, İran'ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump kurmaylarını acil toplantıya çağırdı. ABD Başkanı Donald Trump, "Her şey yolunda. Irak'ta bulunan iki askeri üsse İran'dan füzeler fırlatıldı. Şimdiye kadar yapılan kayıp ve hasarların değerlendirilmesi çok iyi. Yarın sabah açıklama yapacağım" dedi. Gelen son dakika bilgisine göre; İran devlet televizyonu, Amerikan üslerine füze saldırılarında 80 ABD'li askerin öldüğünü duyurdu. Televizyonun verdiği bilgiye göre, ateşlenen 15 füzenin tamamı ABD hedeflerine isabet etti, üslerdeki helikopterler ve askeri ekipmanlar ciddi hasar gördü. Televizyon ayrıca, ABD'den gelecek muhtemel bir misillemeye karşılık İran'ın 100 diğer hedefi vuracağını da aktardı.

İşte dakika dakika tüm detaylar...

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İran'dan Kasım Süleymani misillemesi! ABD üsleri vuruldu

BAKAN ÇAVUŞOĞLU IRAK'A GİDECEK

11.20: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın 'a gidecek. Bakan Çavuşoğlu'nun bölgesel olarak gerilimlerin azaltılması yönünde görüşme gerçekleştireceği ifade ediliyor.

İran'dan Kasım Süleymani misillemesi! ABD üsleri vuruldu

"ABD'NİN BACAĞINI KESECEĞİZ"

10.56: Ruhani devlet televizyonlarına önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani, "Amerika Süleymani'nin elini kesebilir fakat İran buna bacağını keserek yanıt verecek" ifadelerini kullandı.

İran'dan Kasım Süleymani misillemesi! ABD üsleri vuruldu

"UÇAĞIN FÜZEYLE VURULDUĞU İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, Tahran'da düşen yolcu uçağının "füzeyle vurulduğu" iddiasını yalanladı.

İran'dan Kasım Süleymani misillemesi! ABD üsleri vuruldu

HAMANEY: DÜNYANIN GİDİŞATI ETKİLENDİ

10.10 : dini lideri Ayetullah Hamaney, canlı yayında açıklama yaptı: "Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek" diyen Hamaney şu ifadeleri kullandı:

Bugün de gördüğümüz gibi büyük bir şey yaşandı aslında bu bir devrim gibi nitelendirilebilir. Dünyayı sarstı tarihi değiştirdi diyebiliriz. Bölgedeki tarihi de değiştirdi. Bu perspektiften buna bakmalıyız. Bizim yüce bir yardıma ihtiyacımız var diyebiliriz.

Bugün de insanlar bunu gördü. İran'daki halk da bazı ekipmanlara elbette sahip ama sadece askeri güce sahip değiller. Bunu kullanabilirler. Aynı zamanda bir inanca da bağlılar. Bir şeyler daha ileriye gidebilir.

İran'dan Kasım Süleymani misillemesi! ABD üsleri vuruldu

"DAHA EZİCİ VE KESİN BİR KARŞILIK VERECEĞİZ"

09.20: Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD'nin her türlü yeni adımında "daha ezici ve kesin bir karşılık vereceklerini" belirtti. ABD yöneticilerinin, "dünyanın geniş bir coğrafyasına yayılan İran'ın gücünü anlamalarının ve bu konuda ilkeli bir tutum benimsemelerinin zamanının geldiğini" savunan Bakıri, ABD'nin, en kısa sürede ordusunu bölgeden çıkarması gerektiğini bildirdi.

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