Web TV Dünya İran devlet televizyonundan açıklama! "Iraktaki saldırıda 80 ABD askeri öldü!

İran devlet televizyonundan açıklama! "Iraktaki saldırıda 80 ABD askeri öldü!

08.01.2020 | 11:59

İran'lı komutan Kasım Süleymani'nin Irak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD saldırısında öldürülmesinin ardından 3.Dünya savaşı mı çıkıyor? soruları gündeme gelmişti. İran'dan ABD'ye karşı misilleme saldırısı gerçekleştireceğiz açıklamasından kısa süre sonra gece saatlerinde İran'dan, ABD'nin Irak'taki üslerine saldırı gerçekleştirildi. İran'dan yapılan açıklamada ABD üslerine gerçekleştirilen saldırıda 80 ABD askerinin öldürüldüğü belirtildi. ABD Başkanı Trump ise saldırının ardından bugün kamuoyuna bir açıklama gerçekleştireceğini ifade etti.

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