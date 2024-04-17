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Haberler Galeri İsrail basınında flaş iddia! İran misillemesi için karar verildi: Musevilerin kutsal gününde…
Giriş Tarihi: 17.04.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 16:11

İsrail basınında flaş iddia! İran misillemesi için karar verildi: Musevilerin kutsal gününde…

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze soykırımın ardından Orta Doğu'da başlayan krizde peş peşe gelişmeler yaşanıyor. İran ile çatışmaya giren İsrail ordusunun misilleme yapması an meselesiyken ülke basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'nin İran'a yapılacak saldırının kodlarını açıklaması, İsrail basını tarafından duyuruldu.

AA
İsrail basınında flaş iddia! İran misillemesi için karar verildi: Musevilerin kutsal gününde…

İsrail ordusunun, İran'ın 13 Nisan'da kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle başlattığı saldırılarına misilleme konusunda "zamanlamaya değil türüne" karar verdiği bildirildi. The Jerusalem Post'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail ordusu Tahran'a karşı saldırının türü konusunda hazırlıklarını tamamladı.

İsrail basınında flaş iddia! İran misillemesi için karar verildi: Musevilerin kutsal gününde…

İsrail'de siyaset ve askeri bürokrasi, İran'ın direkt saldırılarına muhtemel yanıtın nasıl ve ne zaman olacağına ilişkin tartışmaya devam ediyor. Habere konu kaynaklara göre, İsrail ordusu, İran ve bölgedeki vekillerine "nasıl karşı saldırı yapacağına karar verdi" ancak misillemenin zamanlaması henüz netlik kazanmadı.

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İsrail basınında flaş iddia! İran misillemesi için karar verildi: Musevilerin kutsal gününde…

Ayrıca, zamanlamanın değişkenlik arz edebileceği nedeniyle misillemenin türüne ilişkin alınan mevcut kararın da değişebileceğine yer veriliyor.

İsrail basınında flaş iddia! İran misillemesi için karar verildi: Musevilerin kutsal gününde…

GÖZLER HAMURSUZ BAYRAMI'NDA

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yaptığı açıklamada, 22 ila 30 Nisan arasında kutlanan Hamursuz Bayramı boyunca "vatandaşların normal yaşam sürmesini sağlayacağız" ifadelerini kullanması, misillemenin zamanlamasının çok yakın olmadığı şeklinde değerlendiriliyor.

İsrail basınında flaş iddia! İran misillemesi için karar verildi: Musevilerin kutsal gününde…

Bu arada, haberde misillemenin türüne dair detay yer almadı. Ancak İsrail ordusu, 15 Nisan'da misilleme konusunda Savaş Kabinesi'ne birden fazla seçenek sunmuştu.

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