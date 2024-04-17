Giriş Tarihi: 17.04.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
16:11
İsrail basınında flaş iddia! İran misillemesi için karar verildi: Musevilerin kutsal gününde…
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze soykırımın ardından Orta Doğu'da başlayan krizde peş peşe gelişmeler yaşanıyor. İran ile çatışmaya giren İsrail ordusunun misilleme yapması an meselesiyken ülke basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'nin İran'a yapılacak saldırının kodlarını açıklaması, İsrail basını tarafından duyuruldu.