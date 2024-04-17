İsrail basınında flaş iddia! İran misillemesi için karar verildi: Musevilerin kutsal gününde…

İsrail'de siyaset ve askeri bürokrasi, İran'ın direkt saldırılarına muhtemel yanıtın nasıl ve ne zaman olacağına ilişkin tartışmaya devam ediyor. Habere konu kaynaklara göre, İsrail ordusu, İran ve bölgedeki vekillerine "nasıl karşı saldırı yapacağına karar verdi" ancak misillemenin zamanlaması henüz netlik kazanmadı.