İsrail Yüksek Mahkemesi’nden Netanyahu’ya büyük darbe: Haredi Yahudileri de askere gidecek!

İsrail'de eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Yüksek Mahkeme'nin Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiği yönündeki kararına destek verdi. The Times of Israel'in haberine göre, Lapid, Reichman Üniversitesi'nde her yıl düzenlenen Herzliya Konferansı'nda konuştu. Lapid, Mahkeme'nin, hükümetin zorunlu askerlik taslağından Haredileri muaf tutmasının yasal dayanağı olmadığı yönündeki kararının ardından, hükümeti Tevrat kursları (Yeşiva) öğrencilerini "derhal topyekün seferberliğe" almaya çağırdı.