Haberler Galeri İsrail’de alarm zilleri çalıyor: “Başkan Erdoğan bölgesel ajandaya sahip”
Giriş Tarihi: 11.12.2025 10:30

İsrail’de alarm zilleri çalıyor: “Başkan Erdoğan bölgesel ajandaya sahip”

İsrail basını, Gazze'ye konuşlandırılacak istikrar gücün Türkiye olma ihtimalinin İsrail'de ciddi endişe yarattığını vurguladı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın kapsamlı bir bölgesel ajandayı hayata geçirmek için Gazze'de aktif rol üstlenmek istediği ve Türkiye'yi Orta Doğu'nun yeni düzeninin lideri olarak konumlandırmayı hedeflediği belirtildi. Trump yönetimiyle yapılacak olası F-35 anlaşmasının Türkiye'yi teknolojik olarak bölgede üstün bir ülke haline getireceği belirtiliyor.

İsrail merkezli Mako'ya göre, Gazze'ye konuşlandırılacak istikrar sağlayıcı gücün kim olacağına ilişkin karar artık çok yakın ve büyük olasılıkla bu ayın sonunda Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde kesinleşecek. Bu karar, sıradan bir diplomatik tercih olmaktan çok uzak; İsrail'in uzun yıllar boyunca güvenlik mimarisini belirleyecek nitelikte kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

ERDOĞAN'IN BÖLGESEL AJANDASI VE ORTA DOĞU'DAKİ LİDERLİK HEDEFİ

Mako'nun analizine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kapsamlı bir bölgesel ajandayı hayata geçirmek için Gazze'de aktif rol üstlenmek istiyor. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ve özellikle kendisini Orta Doğu'nun yeni düzeninin lideri olarak konumlandırmayı hedefliyor. İran'ın bölgedeki etkisinin yerini alacak siyasi, güvenlik ve dini bir düzen kurma düşüncesi, Ankara'nın stratejisinin merkezinde yer alıyor.

SURİYE'DE ARTAN NÜFUZ VE ASKERİ MODERNİZASYON HAMLELERİ

Haberde, Başkan Erdoğan'ın planının önce Suriye'de kendi çıkarlarını garanti altına alacak bir düzen oluşturma, ardından İsrail-Filistin ihtilafını çözerek yeni bir Türk ekseni içinde bağımsız bir Filistin devleti yaratmayı hedeflediği vurgulandı. Bu denklemde "Ramallah'a giden yolun Gazze'den geçtiği"ne de yer verildi.

Başkan Erdoğan'ın Türk ordusunu güçlendirme çabaları, S-400 alımı, hipersonik füze projeleri ve Demir Kubbe benzeri bir hava savunma sistemi inşa etme girişimleri de İsrail'de dikkatle izlenen konular arasında yer aldığı ifade edildi. Mako, Trump yönetimiyle kapanmak üzere olan F-35 anlaşmasının Türkiye'yi teknolojik olarak bölgede üstün bir ülke haline getireceğini belirtiyor.

İsrail gazetesi Mako, Başkan Erdoğan Hamas'ı destekliyor ve daha da güçlü bir askeri yapıya dönüştürmek istiyor. Bu şekilde Erdoğan, İsrail'i hem kuzeyden hem güneyden kıskaca alarak güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmayı amaçlıyor.

TÜRK ASKERİNİN KONUŞLANMASI İHTİMALİ İSRAİL'DE ENDİŞE YARATIYOR

İsrail merkezli gazete, Gazze'ye Türk askerinin konuşlandırılması ihtimali ise İsrail açısından en kritik senaryo olarak değerlendiriliyor. Haberde, Gazze'den gelebilecek bir İsrail tepkisinin Türk askerine zarar vermesi halinde bunun Türkiye tarafından "doğrudan savaş nedeni" sayılabileceği ifade ediliyor. Türkiye'nin NATO üyeliği ise durumu daha da karmaşık bir güvenlik denklemine dönüştürüyor.

Bu nedenle İsrail, Mısır'ın ve ılımlı Arap ülkelerinin desteğiyle Gazze'ye girmesini daha makul bir seçenek olarak görüyor. Bu, Netanyahu hükümeti için siyasal olarak zor bir tercih olsa da, Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye dönüşünü sağlayabileceği için daha "doğru çözüm" olarak değerlendiriliyor.

Haberde, son kararın ABD Başkanı Donald Trump'ta olacağı ve Trump'ın karar verirken konunun stratejik derinliğinden çok, kendisine daha yakın gördüğü lideri tercih etme eğiliminin ağır basabileceği ifade edilirken, Netanyahu'nun Trump'a mutlak şekilde bel bağlamasının sonuçları ise çok kısa sürede, İsrail'in lehine ya da büyük bir fiyaskoya yol açacak şekilde ortaya çıkabileceği belirtildi.