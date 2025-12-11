Giriş Tarihi: 11.12.2025 10:30
İsrail’de alarm zilleri çalıyor: “Başkan Erdoğan bölgesel ajandaya sahip”
İsrail basını, Gazze'ye konuşlandırılacak istikrar gücün Türkiye olma ihtimalinin İsrail'de ciddi endişe yarattığını vurguladı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın kapsamlı bir bölgesel ajandayı hayata geçirmek için Gazze'de aktif rol üstlenmek istediği ve Türkiye'yi Orta Doğu'nun yeni düzeninin lideri olarak konumlandırmayı hedeflediği belirtildi. Trump yönetimiyle yapılacak olası F-35 anlaşmasının Türkiye'yi teknolojik olarak bölgede üstün bir ülke haline getireceği belirtiliyor.