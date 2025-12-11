İsrail’de alarm zilleri çalıyor: “Başkan Erdoğan bölgesel ajandaya sahip”

Bu nedenle İsrail, Mısır'ın ve ılımlı Arap ülkelerinin desteğiyle Gazze'ye girmesini daha makul bir seçenek olarak görüyor. Bu, Netanyahu hükümeti için siyasal olarak zor bir tercih olsa da, Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye dönüşünü sağlayabileceği için daha "doğru çözüm" olarak değerlendiriliyor.