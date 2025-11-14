İsrail’den ABD’ye baskı: “F-35 satışını yeniden değerlendirin”

İsrail merkezli Bhol'a göre, İsrailli üst düzey yetkililer, Türkiye'nin artan silahlanma faaliyetleri nedeniyle ABD'den F-35 savaş uçaklarının Ankara'ya satışını yeniden değerlendirmesini talep etti. Tel Aviv yönetimi, son dönemde savunma kapasitesini hızla artıran Türkiye'nin bölgesel dengeler açısından yeni bir tehdit oluşturabileceği görüşünü Washington'a iletti. İSRAİL'DEN WASHİNGTON'A ÇAĞRI: F-35 SATIŞINI YENİDEN DEĞERLENDİRİN Bhol gazetesi, İsrail'in özellikle hava kuvvetlerindeki üstünlüğünü korumayı stratejik öncelik olarak gördüğünü ve F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilmesinin bu avantajı zayıflatabileceği uyarısında bulunduğunu aktardı. BÖLGESEL GÜÇ DENGESİ ENDİŞESİ: TEL AVİV, ANKARA'NIN SİLAHLANMASINI YAKINDAN İZLİYOR Orta Doğu'da askeri kapasitesini ve bölgesel etkisini güçlendirmeyi hedefleyen İsrail, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı modern silah alımlarını yakından izliyor. Bhol'un haberine göre, Türk ordusunun envanterine girmesi planlanan gelişmiş F-35 jetleri, Tel Aviv'de ciddi güvenlik tartışmalarına yol açtı. İsrailli yetkililer, i24'e dayandırılan bilgilere göre, Washington ile temaslarında F-35 satışının 'yeniden değerlendirilmesi' ya da gerekirse 'iptal edilmesi' yönünde taleplerini açık biçimde dile getirdi. 'ASKERÎ GÜCÜMÜZ RİSKE GİRİYOR' UYARISI İsrail merkezli Bhol'a göre, Tel Aviv yönetimi, Türkiye'nin artan savunma yatırımlarının uzun vadede bölgesel askeri dengeleri İsrail'in aleyhine çevirebileceği değerlendirmesini yapıyor. Bu nedenle İsrail, ABD ile koordinasyonu artırarak Türkiye'yi sınırlandırmak istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği F-35 görüşmesinin ardından İsrail lobisi Türkiye'yi hedef almıştı. Bazı kongre üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e mektup yazarak Türkiye'ye F-16 ve F-35 jetlerinin satılmasına karşı olduklarını ifade etmişti. Türkiye'ye F-16 ve F-35 satışının ulusal güvenliği tehlikeye atacağı ve risk oluşturduğu öne sürülmüştü. Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ve İsrail'i zor duruma düşüreceği iddia edilen mektupta, 'ABD yasalarına ve Kongre iradesine aykırı olan bu adım, Doğu Akdeniz'deki stratejik dengeleri tehlikeye sokar' değerlendirmesine yer verilmişti.