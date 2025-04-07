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Haberler Galeri İsrail’in inkar oyunu çöktü: Senaryo tutmayınca çark ettiler! Kanlı tezgah deşifre oldu
Giriş Tarihi: 07.04.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:53

İsrail’in inkar oyunu çöktü: Senaryo tutmayınca çark ettiler! Kanlı tezgah deşifre oldu

Geçtiğimiz haftalarda İsrail ordusu, ambulansları ateş açarak 15 sağlık görevlisinin ölümüne neden olmuştu. Siyonistler her zaman yaptıkları gibi katliamı örtbas etmek ve dünya kamuoyunu kandırmak için yine yalana başvurdu. Ancak bu kez gerçekler kısa bir sürede ortaya çıktı. Maskesi düşen İsrail ordusu anında çark etti. Tel Aviv'in kirli oyunu apaçık bir şekilde gözler önüne serildi.

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İsrail’in inkar oyunu çöktü: Senaryo tutmayınca çark ettiler! Kanlı tezgah deşifre oldu

İsrail ordusu, 15 sağlık ve acil müdahale görevlisini 23 Mart'ta vurarak öldürdü ve sığ bir mezara gömdü. Birleşmiş Milletler ve Filistin Kızılayı yetkilileri, görevlilerin ölü bedenlerini bir hafta sonra buldu.

İsrail’in inkar oyunu çöktü: Senaryo tutmayınca çark ettiler! Kanlı tezgah deşifre oldu

İSRAİL'İN İNKAR POLİTİKASI

İsrail'in Gazze'de sıklıkla sağlık ve sivil savunma personelini sistematik olarak hedef alıyor ancak Tel Aviv yönetimi söz konusu saldırıları sürekli inkar ediyor.

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İsrail’in inkar oyunu çöktü: Senaryo tutmayınca çark ettiler! Kanlı tezgah deşifre oldu

YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANARMIŞ

İsrail ordusu, 15 sağlık görevlisini katlettiği olayda da yine yalana başvurdu ancak bu kez foyası çabuk meydana çıktı.

İsrail’in inkar oyunu çöktü: Senaryo tutmayınca çark ettiler! Kanlı tezgah deşifre oldu

İsrail ordusu ilk başta, askerlerin karanlıkta ışık veya işaret olmadan bulundukları bölgeye "şüpheli" bir şekilde yaklaşan araçlara ateş açtığını savundu. Hatta Filistin Kızılayı araçlarında seyahat eden Hamas üyelerini öldürdüklerini iddia ettiler.

İsrail’in inkar oyunu çöktü: Senaryo tutmayınca çark ettiler! Kanlı tezgah deşifre oldu

ORTAYA ÇIKAN VİDEO GERÇEKLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Ancak birkaç gün sonra ortaya çıkan bir video gerçekleri gözler önüne serdi. Filistin Kızılayı tarafından yayımlanan ve katledilen kişilerden birinin cep telefonundan alınan videoda, İsrail askerlerinin üniformalı acil müdahale görevlilerine ve ışıkları açık şekilde ilerleyen ambulans ve itfaiye araçlarına ateş açtığı görüldü.

İsrail ordusunun, Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı