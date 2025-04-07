İsrail’in inkar oyunu çöktü: Senaryo tutmayınca çark ettiler! Kanlı tezgah deşifre oldu

ORTAYA ÇIKAN VİDEO GERÇEKLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Ancak birkaç gün sonra ortaya çıkan bir video gerçekleri gözler önüne serdi. Filistin Kızılayı tarafından yayımlanan ve katledilen kişilerden birinin cep telefonundan alınan videoda, İsrail askerlerinin üniformalı acil müdahale görevlilerine ve ışıkları açık şekilde ilerleyen ambulans ve itfaiye araçlarına ateş açtığı görüldü.

İsrail ordusunun, Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı