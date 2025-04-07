Giriş Tarihi: 07.04.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
10:53
İsrail’in inkar oyunu çöktü: Senaryo tutmayınca çark ettiler! Kanlı tezgah deşifre oldu
Geçtiğimiz haftalarda İsrail ordusu, ambulansları ateş açarak 15 sağlık görevlisinin ölümüne neden olmuştu. Siyonistler her zaman yaptıkları gibi katliamı örtbas etmek ve dünya kamuoyunu kandırmak için yine yalana başvurdu. Ancak bu kez gerçekler kısa bir sürede ortaya çıktı. Maskesi düşen İsrail ordusu anında çark etti. Tel Aviv'in kirli oyunu apaçık bir şekilde gözler önüne serildi.