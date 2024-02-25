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Haberler Galeri İsrail’in ölüm yağdırdığı Gazze’den yürek yakan feryat: Bize ne zaman yardım edeceksiniz?
Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 10:47

İsrail’in ölüm yağdırdığı Gazze’den yürek yakan feryat: Bize ne zaman yardım edeceksiniz?

Eli kanlı İsrail devletinin 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda on binlerce masum sivil hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle evleri yıkılan 11 yaşındaki Rahaf el-Mukayyed ise Cibaliya Mülteci Kampı'ndan dünyaya seslendi. "Siz bunları televizyondan izliyorsunuz ancak biz bu yıkımı görüyoruz. İnsanlar açlıktan ve soğuktan ölüyor. Bize ne zaman yardım edeceksiniz" diyerek feryat etti…

AA
İsrail’in ölüm yağdırdığı Gazze’den yürek yakan feryat: Bize ne zaman yardım edeceksiniz?

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. Hem karadan hem de havadan düzenlediği saldırılarla sivilleri hedef alan İsrail, 30 binden fazla masumu hayattan kopardı. Kundaktaki bebeği bile terörist olarak gören eli kanlı İsrail devletinin yaptığı katliamlara dünya sessiz kalırken, milyonlarca Gazzeli'nin evini kaybettiği açıklandı.

İsrail’in ölüm yağdırdığı Gazze’den yürek yakan feryat: Bize ne zaman yardım edeceksiniz?

11 yaşındaki Rahaf el-Mukayyed de İsrail saldırıları nedeniyle evini kaybettiğini gözyaşlarıyla anlattı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan dünyaya seslenen Rahaf el-Mukayyed'in feryadı yürekleri yaktı.

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İsrail’in ölüm yağdırdığı Gazze’den yürek yakan feryat: Bize ne zaman yardım edeceksiniz?

Saldırılar öncesinde sabahları erkenden kalkıp namaz kıldıklarını sonra da okula gitmek için hazırlandıklarını kaydeden Rahaf, evlerin, okulların, kırtasiyelerin, caddelerin; kısacası her şeyin yıkıldığı Gazze'nin artık yaşanılmaz bir yer haline geldiğini söyleyen Rahaf el-Mukayyed, "Siz bunları televizyondan ya da telefonunuzdan seyrediyorsunuz ama birebir tanık olmuyorsunuz. Biz ise bütün bu yıkımı görüyor ve bu korkunç sesleri işitiyoruz. İnsanları artık yollara gömüyorlar. İnsanlar nereye gideceğini bilemez oldu. Eskiden normal bir hayat sürüyorduk. Okula gidiyordum, Kur'an-ı Kerim okuma kursuna ve gazetecilik kursuna yazılmıştım ama İsrail her şeyi mahvetti" ifadelerini kullandı.

İsrail’in ölüm yağdırdığı Gazze’den yürek yakan feryat: Bize ne zaman yardım edeceksiniz?

"İNSANLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR"

Rahaf, uluslararası toplumun Gazze'de yaşananlara ses çıkarmamasına da tepki göstererek "İnsanlar pirinci, hayvan yemlerini ve arpayı öğütüp un yaptı. Artık yiyecekleri bir şey kalmadı. Ne salatalık, ne domates ne de havuç var. Savaş bitsin ve kendi ekip biçtiklerimizi yiyelim istiyoruz. Günde tek öğün yemek yiyoruz. Savaş bitsin artık, insanlar aç.

İsrail’in ölüm yağdırdığı Gazze’den yürek yakan feryat: Bize ne zaman yardım edeceksiniz?

Her şey çok pahalı, insanlar yiyecek satın alamıyor. Sizler sebze meyve yiyeceksiniz. Sahur ve iftar yapacaksınız. 'Hangi yemeği yesek' diye düşüneceksiniz. Biz ise açız. Gazze halkının açlıktan öldüğü haberini mi duymayı bekliyorsunuz? Bizler insanız, duygularımız var. Biz insanız sadece bir haberden ibaret değiliz. Tarihin, Gazze halkının açlıktan öldüğünü yazmasını mı bekliyorsunuz? Bize bugün yardım etmeyecekseniz ne zaman edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

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