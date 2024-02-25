Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
10:47
İsrail’in ölüm yağdırdığı Gazze’den yürek yakan feryat: Bize ne zaman yardım edeceksiniz?
Eli kanlı İsrail devletinin 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda on binlerce masum sivil hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle evleri yıkılan 11 yaşındaki Rahaf el-Mukayyed ise Cibaliya Mülteci Kampı'ndan dünyaya seslendi. "Siz bunları televizyondan izliyorsunuz ancak biz bu yıkımı görüyoruz. İnsanlar açlıktan ve soğuktan ölüyor. Bize ne zaman yardım edeceksiniz" diyerek feryat etti…