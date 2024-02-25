İsrail’in ölüm yağdırdığı Gazze’den yürek yakan feryat: Bize ne zaman yardım edeceksiniz?

Saldırılar öncesinde sabahları erkenden kalkıp namaz kıldıklarını sonra da okula gitmek için hazırlandıklarını kaydeden Rahaf, evlerin, okulların, kırtasiyelerin, caddelerin; kısacası her şeyin yıkıldığı Gazze'nin artık yaşanılmaz bir yer haline geldiğini söyleyen Rahaf el-Mukayyed, "Siz bunları televizyondan ya da telefonunuzdan seyrediyorsunuz ama birebir tanık olmuyorsunuz. Biz ise bütün bu yıkımı görüyor ve bu korkunç sesleri işitiyoruz. İnsanları artık yollara gömüyorlar. İnsanlar nereye gideceğini bilemez oldu. Eskiden normal bir hayat sürüyorduk. Okula gidiyordum, Kur'an-ı Kerim okuma kursuna ve gazetecilik kursuna yazılmıştım ama İsrail her şeyi mahvetti" ifadelerini kullandı.