Giriş Tarihi: 16.10.2025 10:56
İsrailli generalden Türkiye endişesi: “Kudüs savaşının aktörü Ankara”
İsrail merkezli Kanal 7'ye konuşan emekli Tümgeneral Gershon HaCohen, İsrail'in yeni bir döneme girdiğini ve ülkenin "Kudüs için yürütülecek yeni bir savaşa" hazır olması gerektiğini söyleyerek, "Bu, varoluşsal bir savaştır; tehlikelerini tanımamız ve farkında olmamız hayati önemdedir" dedi. HaCohen'e göre bu savaş, artık Gazze sınırlarını aşan bölgesel bir mücadeleye dönüşüyor ve İsrail'in karşısında en ciddi tehdit olarak Türkiye öne çıkıyor.