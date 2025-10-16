Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 16.10.2025 10:56

İsrailli generalden Türkiye endişesi: “Kudüs savaşının aktörü Ankara”

İsrail merkezli Kanal 7'ye konuşan emekli Tümgeneral Gershon HaCohen, İsrail'in yeni bir döneme girdiğini ve ülkenin "Kudüs için yürütülecek yeni bir savaşa" hazır olması gerektiğini söyleyerek, "Bu, varoluşsal bir savaştır; tehlikelerini tanımamız ve farkında olmamız hayati önemdedir" dedi. HaCohen'e göre bu savaş, artık Gazze sınırlarını aşan bölgesel bir mücadeleye dönüşüyor ve İsrail'in karşısında en ciddi tehdit olarak Türkiye öne çıkıyor.

İsrail merkezli Kanal 7'nin haberine göre HaCohen, mevcut durumu tarihsel bir dönüm noktası olarak değerlendirerek, İsrail'in güvenlik anlayışında köklü bir değişim gerektiğini vurguladı. HaCohen, bunun farklı bir tür mücadeleyi (Kudüs için mücadeleyi) beraberinde getirecek ve bu mücadelede en fazla dikkat edilmesi gereken düşmanın Türkiye olacağını belirtti.

TÜRKİYE YENİDEN SİSTEMİN ÖNEMLİ BİR AKTÖRÜ

HaCohen, artık yeni bir savaşın başladığını (bölgesel bir savaş) ve bu savaşta Türkiye'nin yeniden sistemin önemli bir aktörü haline geldiğini vurguladı.

Emekli general, Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırdığını ve bu süreçte Kudüs'ü açık hedef olarak gösterdiğini ileri sürerek, "Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Türk istihbarat başkanı açıkça Kudüs'ü nihai hedef olarak dile getiriyor. Onlar, Şam'ı Kudüs'e giden yolda bir basamak olarak görüyorlar," ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, KUDÜS ÜZERİNDEKİ İDDİASINDAN VAZGEÇMEDİ"

İsrail merkezli haber sitesine göre HaCohen, Türkiye'nin son yıllarda Kudüs'teki etkisini artırmak amacıyla mülk satın alımları, aktivistlere maddi destekler gibi faaliyetler yürüttüğünü iddia etti.

"Osmanlı dönemindeki Kudüs'ün statüsünden vazgeçmediler, Orta Doğu'daki rollerinden de vazgeçmediler," diyen HaCohen, Türkiye'nin bölgedeki varlığını 'stratejik bir geri dönüş' olarak tanımladı.

"SURİYE'DE TÜRK ETKİSİ ARTIYOR"

HaCohen, Türkiye'nin Suriye'deki askeri ve siyasi varlığına dikkat çekti. "Suriye'de Türkler güçlerini pekiştiriyor" dedi.

Kanal 7'ye göre HaCohen, ABD'nin bölgeden çekilmesinin Türkiye'yi daha da güçlendirdiğini belirterek, "Başkan Trump, Suriye'yi Erdoğan'ın ellerine bırakıyor ve onu 'düzeni sağlayacak iyi adam' olarak görüyor," ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA İSRAİL'İ SIKIŞTIRDI

HaCohen, Gazze'de Türkiye'ye önemli bir rol tanıyan anlaşmanın, İsrail'i kuzeyden ve güneyden sıkıştırma imkânı tanıdığını söyledi.

HaCohen'e göre, bu anlaşma İsrail'in güvenliği açısından yeni bir dönemin başlangıcı:

"Ortaya çıkan zararı önlemek ve bu savaşın gerektirdiği yeni stratejik süreci başlatmak zorundayız. Filistin devletinin ülkenin kalbinde kurulması, Kudüs ve yerleşimlere adanmış herkes için korkunç bir tehlikedir."

"TÜRKİYE DOĞRUDAN SAVAŞMAZ, GİZLİ YÜRÜTÜR"

Röportajın sonunda HaCohen'e, Türkiye'nin Kudüs hedefi doğrultusunda askeri bir savaş başlatma ihtimali soruldu. HaCohen'in yanıtı dikkat çekiciydi:

"Onlar bunu doğrudan savaş biçiminde yapmayacak kadar akıllılar. NATO üyesi oldukları için bunu 'savaş' olarak tanımlanmayacak şekilde gizli yürütmeye çalışacaklar."

Haberde HaCohen, Türkiye'nin şu anda Suriye'de hâkimiyet kurduğunu, Ürdün ve Suudi Arabistan'a nüfuz etmeye çalıştığını, ayrıca denizlerde de aktif olduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:

"Türk donanması Mısır donanmasıyla iş birliği içinde Libya'da faaliyet gösterebiliyor. Bu azımsanacak bir tehdit değil. Ayrıca gizli operasyonlar yürütme kapasitesine de sahipler."