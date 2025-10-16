İsrailli generalden Türkiye endişesi: “Kudüs savaşının aktörü Ankara”

"TÜRKİYE DOĞRUDAN SAVAŞMAZ, GİZLİ YÜRÜTÜR"

Röportajın sonunda HaCohen'e, Türkiye'nin Kudüs hedefi doğrultusunda askeri bir savaş başlatma ihtimali soruldu. HaCohen'in yanıtı dikkat çekiciydi:

"Onlar bunu doğrudan savaş biçiminde yapmayacak kadar akıllılar. NATO üyesi oldukları için bunu 'savaş' olarak tanımlanmayacak şekilde gizli yürütmeye çalışacaklar."

Haberde HaCohen, Türkiye'nin şu anda Suriye'de hâkimiyet kurduğunu, Ürdün ve Suudi Arabistan'a nüfuz etmeye çalıştığını, ayrıca denizlerde de aktif olduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:

"Türk donanması Mısır donanmasıyla iş birliği içinde Libya'da faaliyet gösterebiliyor. Bu azımsanacak bir tehdit değil. Ayrıca gizli operasyonlar yürütme kapasitesine de sahipler."