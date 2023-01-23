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Giriş Tarihi: 23.01.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 14:09

İsveç'te yaşananlar korku filmine benzetildi: Hükümet beceriksiz, umutsuzca Türkiye'yi yatıştırmaya çalışıyorlar

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç'in NATO yolunun Türkiye'den geçmesine rağmen ülkede skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda PKK yandaşlarının iğrenç gösterilerinin ardından dün Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden tepki topladı. İsveç basını ise yaşananları orta seviye bir korku filmine benzeterek hükümeti beceriksizlikle suçladı. Bir İsveç gazetesi, başbakan Kristersson'un umutsuzca Türkiye'yi yatıştırmaya çalıştığını ifade etti.

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İsveç’te yaşananlar korku filmine benzetildi: Hükümet beceriksiz, umutsuzca Türkiye’yi yatıştırmaya çalışıyorlar

NATO'ya girmek için Türkiye'nin iznine ihtiyaç duyan İsveç'te skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK sempatizanlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırının ardından bu hafta ise Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın eylemi yalnızca Türkiye'den değil; uluslararası alanda da tepki topladı.

İsveç’te yaşananlar korku filmine benzetildi: Hükümet beceriksiz, umutsuzca Türkiye’yi yatıştırmaya çalışıyorlar

Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı, Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

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İsveç’te yaşananlar korku filmine benzetildi: Hükümet beceriksiz, umutsuzca Türkiye’yi yatıştırmaya çalışıyorlar

Nitekim Paludan hafta içi eyleminin günü ve saatiyle ilgili bilgi vermiş aynı zamanda hükümetten izin talep ettiğini de ifade etmişti.

İsveç’te yaşananlar korku filmine benzetildi: Hükümet beceriksiz, umutsuzca Türkiye’yi yatıştırmaya çalışıyorlar

Yaşanan rezalete Türkiye'den tepkiler gecikmedi. İsveç ise yaşananlardan dolayı resmen birbirine girdi. Bir kesim bunun 'ifade özgürlüğü' olduğunu savundu.

İsveç’te yaşananlar korku filmine benzetildi: Hükümet beceriksiz, umutsuzca Türkiye’yi yatıştırmaya çalışıyorlar
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