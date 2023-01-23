Giriş Tarihi: 23.01.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 14:09

İsveç'te yaşananlar korku filmine benzetildi: Hükümet beceriksiz, umutsuzca Türkiye'yi yatıştırmaya çalışıyorlar

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç'in NATO yolunun Türkiye'den geçmesine rağmen ülkede skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda PKK yandaşlarının iğrenç gösterilerinin ardından dün Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden tepki topladı. İsveç basını ise yaşananları orta seviye bir korku filmine benzeterek hükümeti beceriksizlikle suçladı. Bir İsveç gazetesi, başbakan Kristersson'un umutsuzca Türkiye'yi yatıştırmaya çalıştığını ifade etti.