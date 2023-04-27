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Haberler Galeri İsveç'ten çarpıcı PKK itirafı: Topraklarımızı üs olarak kullanıyorlar
Giriş Tarihi: 27.04.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 14:07

İsveç'ten çarpıcı PKK itirafı: Topraklarımızı üs olarak kullanıyorlar

İsveç sonunda açık açık itiraf etti. NATO üyelik yolu, Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirmediği gerekçesi ile sekteye uğrayan İsveç terör örgütü PKK/YPG ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 'Türkiye'ye karşı sorumluluklarımız var.' sözlerinin ardından YPG/PKK'NIN ülke topraklarını üs olarak kullandıklarını itiraf etti.

AA
İsveç’ten çarpıcı PKK itirafı: Topraklarımızı üs olarak kullanıyorlar

İsveç'in NATO'ya katılım süreci hakkında Dahens Nyheter gazetesine açıklamalarda bulunan Billström, terör örgütü PKK/YPG ile mücadele etmek için Türkiye'ye karşı sorumluluklarının bulunduğunu ifade etti.

İsveç’ten çarpıcı PKK itirafı: Topraklarımızı üs olarak kullanıyorlar

Billström, "Terör örgütü PKK'nın İsveç'te daha önceden bilinmeyen geniş faaliyetleri var. Türkiye'nin de İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni bu. Bu problemle ilgilenmek için Türkiye'ye karşı sorumluluklarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

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İsveç’ten çarpıcı PKK itirafı: Topraklarımızı üs olarak kullanıyorlar

PKK/YPG'nin İsveç'teki faaliyetlerine değinen Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş. Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini finanse etmek için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca uyuşturucu satışı ve İsveç toplumuna zarar veren çeşitli yollarla para toplamak için topraklarımızı üs olarak kullanıyor. Başka bir ülkede terör için kullanmaları, bizim bu faaliyetleri daha az ciddiye almamızı gerektirmez." dedi.

İsveç’ten çarpıcı PKK itirafı: Topraklarımızı üs olarak kullanıyorlar

Billström, 1 Haziran'da İsveç'te yürürlüğe girecek yeni terör ceza yasası ile Türkiye'nin çekincelerinin de karşılanacağını anlattı.

İsveç’ten çarpıcı PKK itirafı: Topraklarımızı üs olarak kullanıyorlar

YENİ CEZA YASA TASARISI

Ülkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasa tasarısında, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tasarıya göre, terör örgütünü destekleme, güçlendirme veya teşvik etme kastı taşıyan faaliyetlere katılan kişiler, en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

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