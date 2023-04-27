Giriş Tarihi: 27.04.2023 13:12
Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
14:07
İsveç'ten çarpıcı PKK itirafı: Topraklarımızı üs olarak kullanıyorlar
İsveç sonunda açık açık itiraf etti. NATO üyelik yolu, Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirmediği gerekçesi ile sekteye uğrayan İsveç terör örgütü PKK/YPG ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 'Türkiye'ye karşı sorumluluklarımız var.' sözlerinin ardından YPG/PKK'NIN ülke topraklarını üs olarak kullandıklarını itiraf etti.