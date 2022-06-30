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Haberler Galeri SON DAKİKA - İsveç'ten dikkat çeken açıklama: Terörist olmayanın korkmasına gerek yok!
Giriş Tarihi: 30.06.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 11:54

SON DAKİKA - İsveç'ten dikkat çeken açıklama: Terörist olmayanın korkmasına gerek yok!

Geçtiğimiz gün İspanya'nın başkenti Madrid'de imzalanan ve dünya basınının 'Türkiye'nin zaferi' olarak gördüğü üçlü anlaşma sonrası İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. türkiye'nin tüm taleplerini kabul ettirdiği anlaşma ile İsveç ve Finlandiya'nın adaylık olarak davet edilmesi önündeki engeli kalktı ancak adaylık henüz çözülmedi. Öte yandan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, konuya ilişkin açıklama yaptı ve "Terörist olmayanın endişe duymasına gerek yok." dedi.

AA
SON DAKİKA - İsveç’ten dikkat çeken açıklama: Terörist olmayanın korkmasına gerek yok!

Rusya Ukrayna savaşı sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuru süreci dünyanın gündeminde... Geçtiğimiz gün imzalanan Ortak Mutabakat Metni'nde "PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği", "PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü." ve "Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması." en önemli maddeler arasında yer aldı. Bu gelişmenin ardından İsveç Başbakanı Magdalena Andersson dikkat çeken aççıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA - İsveç’ten dikkat çeken açıklama: Terörist olmayanın korkmasına gerek yok!

NATO Liderler Zirvesi'nin davetlisi olarak İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Andersson, basına açıklamalarda bulundu. İsveç'in NATO'ya üyelik müzakerelerinin bir yıl sürebileceğini belirten Andersson, bugünkü toplantıyı ve sürecin ilerlemesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

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SON DAKİKA - İsveç’ten dikkat çeken açıklama: Terörist olmayanın korkmasına gerek yok!

Andersson, İsveç ve Finlandiya'dan 33 kişinin Türkiye'ye iadesi konusunda Türk basınında çıkan haberlere ilişkin, "Böyle bir dosya geldi mi bilmiyorum. Bunları yetkililer ile birlikte yasalar çerçevesinde ele alacağız." dedi.

SON DAKİKA - İsveç’ten dikkat çeken açıklama: Terörist olmayanın korkmasına gerek yok!

TERÖRİST OLMAYANIN ENDİŞE DUYMASINA GEREK YOK

İsveç vatandaşlarının sınır dışı edilemeyeceğini aktaran Andersson, "Türkiye ile yaptığımız görüşmede uluslararası hukuka uyacağımızı belirttik, terörist olmayanın endişe duymasına gerek yok." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA - İsveç’ten dikkat çeken açıklama: Terörist olmayanın korkmasına gerek yok!

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Aftonbladet gazetesine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin terör saldırıları konusundaki endişelerini ciddiye aldıklarını ifade eden Linde, "İsveç ve Finlandiya'nın bu sözü edilen PYD, YPG ve Türkiye'nin FETÖ olarak adlandırdıklarına, silah ve para gibi Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir konuda destek vermeyeceği yönünde anlaştık." dedi.

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