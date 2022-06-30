Giriş Tarihi: 30.06.2022 11:28
Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
11:54
SON DAKİKA - İsveç'ten dikkat çeken açıklama: Terörist olmayanın korkmasına gerek yok!
Geçtiğimiz gün İspanya'nın başkenti Madrid'de imzalanan ve dünya basınının 'Türkiye'nin zaferi' olarak gördüğü üçlü anlaşma sonrası İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. türkiye'nin tüm taleplerini kabul ettirdiği anlaşma ile İsveç ve Finlandiya'nın adaylık olarak davet edilmesi önündeki engeli kalktı ancak adaylık henüz çözülmedi. Öte yandan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, konuya ilişkin açıklama yaptı ve "Terörist olmayanın endişe duymasına gerek yok." dedi.