Jeffrey Epstein mağdurlarının toplantısında dikkat çeken anlar: Askeri uçaklardan alçak uçuş!

Adalet Bakanlığının uyguladığı sansürü eleştiren Khanna, Epstein dosyasının tamamının açıklanması için sundukları yasa tasarısını daha fazla Kongre üyesinin imzalaması çağrısında bulundu.

Khanna, tasarıya 212 Demokrat ve 4 Cumhuriyetçi Kongre üyesinin destek verdiğini belirterek, "Dosyaların yayımlanmasını sağlamak için sadece iki imzaya daha ihtiyacımız var." dedi.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Massie de Adalet Bakanlığını şeffaf olmamakla eleştirerek, "Şimdiye kadar yayımladıkları sayfalara baktıysanız büyük ölçüde sansürlenmiş olduklarını görürsünüz." değerlendirmesinde bulundu.