Giriş Tarihi: 04.09.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 16:40
Jeffrey Epstein mağdurlarının toplantısında dikkat çeken anlar: Askeri uçaklardan alçak uçuş!
ABD Kongresi üyeleri ve bazı kadın mağdurlar, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasının müşteri listesi dahil açıklanması için Kongre binası önünde toplanarak çağrı yaptı. Basın toplantısının düzenlediği anlarda askeri uçaklar alçak uçuş yaptı.