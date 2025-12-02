Giriş Tarihi: 02.12.2025 10:10
KAAN ABD basınında büyük ses getirdi: 'Hayalet hava gücünde stratejik tercih'
ABD Basını, "F-35'i unutun: Türkiye'nin Kaan hayalet savaş uçağı geliyor" başlıklı haberini manşetine taşıdı. Haberde, Kaan'ın Endonezya ile yapılan 10 milyar dolarlık anlaşmayla ilk büyük ihracat başarısı elde ettiği ifade edilerek, bu anlaşmanın aynı zamanda Türkiye'nin ABD, Avrupa, Rusya ve Çin üretimi savaş uçaklarına karşı gelişen pazarlarda yeni bir alternatif sunma niyetinin ilk büyük adımı olduğu belirtildi.