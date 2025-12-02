KAAN ABD basınında büyük ses getirdi: ’Hayalet hava gücünde stratejik tercih’

ABD merkezli National Security Journal'a göre, Türkiye'nin yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan, Endonezya ile imzaladığı 48 adetlik yaklaşık 10 milyar dolarlık sözleşme sayesinde küresel savunma pazarında dikkat çekici bir çıkış yaptı. Bu anlaşma, Kaan programının yalnızca iddialı bir prestij projesinden ibaret olmadığını, aksine somut sonuçlar üreten ciddi bir platforma dönüştüğünü ortaya koyuyor.