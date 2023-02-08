SON DAKİKA

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi ile ilgili uzmanlardan önemli açıklamalar geliyor. İtalyan uzmanların Anadolu yarımadasının 3 metre kaydığını belirttiği depremi değerlendiren Japon profesör, bunun 'Dünyanın en büyük iç depremi' olduğunu belirtti. Deprem uzmanlarından uyarılar geldi..



