SON DAKİKA

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Haberler Galeri Kahramanmaraş depremi Japon profesörü şoke etti! 'Dünyanın en büyük iç depremi!'
Giriş Tarihi: 08.02.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 12:43

Kahramanmaraş depremi Japon profesörü şoke etti! 'Dünyanın en büyük iç depremi!'

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor. Yaşanan iki büyük deprem tüm dünyanın bir numaralı gündemiyken herkes nefesini tutmuş bölgeden gelecek haberleri bekliyor. Deprem uzmanları ise bölgede yaşanan depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. ABD'li uzmanlar Doğu Anadolu fay hattının "doğrultu atımlı" dikey bir fay hattı olduğunu ve çok yüksek seviyelerde sarsıntıya neden olduğunu vurgularken Japon profesör, ise şaşkınlığını gizleyemedi. "Dünyanın en büyük iç depremi" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş depremi Japon profesörü şoke etti! ’Dünyanın en büyük iç depremi!’

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi ile ilgili uzmanlardan önemli açıklamalar geliyor. İtalyan uzmanların Anadolu yarımadasının 3 metre kaydığını belirttiği depremi değerlendiren Japon profesör, bunun 'Dünyanın en büyük iç depremi' olduğunu belirtti. Deprem uzmanlarından uyarılar geldi..


Kahramanmaraş depremi Japon profesörü şoke etti! ’Dünyanın en büyük iç depremi!’

Japon Profesör Shinji Toda, "Beklenmedik büyük bir depremdi" dedi. Japon gazetesi Asahi Shimbun'a depremin "aktif fay olarak bilinen Doğu Anadolu Fay Zonu'nun yaklaşık 150 km ila 200 km batısındaki geniş bir alanda aktif olduğunun düşünüldüğünü" söyledi.

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Kahramanmaraş depremi Japon profesörü şoke etti! ’Dünyanın en büyük iç depremi!’

Profesör, Doğu Anadolu Fay Zonu'nun Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sınırda yer alan doğrultu atımlı bir fay olduğunu dile getirdi. Japon profesör "Depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığının da büyük hasara neden olduğunu"belirtti.

Kahramanmaraş depremi Japon profesörü şoke etti! ’Dünyanın en büyük iç depremi!’

10 KATINDAN DAHA FAZLA

Toda, Pazartesi günü Türkiye'nin güney kesimlerini vuran depremin "enerji miktarının", "1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla" olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş depremi Japon profesörü şoke etti! ’Dünyanın en büyük iç depremi!’

7.3 büyüklüğündeki Büyük Hanshin depremi veya Kobe depremi, 17 Ocak 1995'te Japonya'nın güneyindeki Hyogo eyaletinde meydana gelirken, Kumamoto depremleri, 16 Nisan 2016'da Kumamoto Şehri'nin altında meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki ana şok da dahil olmak üzere bir dizi depremdi.


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