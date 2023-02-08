SON DAKİKA

Giriş Tarihi: 08.02.2023 12:41
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
12:43
Kahramanmaraş depremi Japon profesörü şoke etti! 'Dünyanın en büyük iç depremi!'
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor. Yaşanan iki büyük deprem tüm dünyanın bir numaralı gündemiyken herkes nefesini tutmuş bölgeden gelecek haberleri bekliyor. Deprem uzmanları ise bölgede yaşanan depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. ABD'li uzmanlar Doğu Anadolu fay hattının "doğrultu atımlı" dikey bir fay hattı olduğunu ve çok yüksek seviyelerde sarsıntıya neden olduğunu vurgularken Japon profesör, ise şaşkınlığını gizleyemedi. "Dünyanın en büyük iç depremi" ifadelerini kullandı.