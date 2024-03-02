Kamu Denetçiliği Kurumu Lahey’e göndermek üzere hazırladı! 368 sayfalık soykırım raporu

Kamu Denetçiliği Kurumu da İsrail'in durdurulması ve yaptıklarının cezasını çekmesi için yapılan katliamların unutulmaması adına İsrail zulmünü gösteren bütün belgeleri bir araya topladı. Kamu Denetçiliği Kurumu hazırladığı "Gazze: Dünyanın En Büyük Açık Hava Hapishanesinden Dünyanın En Büyük Çocuk Mezarlığına" başlıklı özel raporunda İsrail yönetimi ve güvenlik güçlerinin uluslararası insancıl hukukun ağır ihlaline sebep olan, savaş, soykırım ve insanlığa karşı suç olarak soruşturulması gereken eylemlerine detaylı olarak yer verdi. Rapor İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlemiş olduğu soykırım suçu da dâhil olmak üzere insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını açık şekilde ortaya koyuluyor.