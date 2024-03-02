Giriş Tarihi: 02.03.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
08:44
Kamu Denetçiliği Kurumu Lahey’e göndermek üzere hazırladı! 368 sayfalık soykırım raporu
Kamu Denetçiliği Kurumu, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı hazırladığı özel bir raporla belgeledi. İsrail'in 10 farklı alanda yaptığı hak ihlallerini kayda geçiren Kamu Denetçiliği Kurumu, "Gazze: Dünyanın En Büyük Açık Hava Hapishanesinden Dünyanın En Büyük Çocuk Mezarlığına" başlıklı özel raporunu, İsrail'e karşı soykırım ve savaş suçu yargılamalarının yapıldığı başta Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi olmak üzere ilgili tüm taraflar ile paylaşacak.