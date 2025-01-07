Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
10:41
Kanada’da Trump krizi! Trudeau koltuğu neden bıraktı? İstifa sonrası flaş açıklama geldi
Son dakika haberleri: Dünya, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun istifa haberiyle çalkalanıyor. 9 yıldır görev yapan Trudeau, görevinden istifa edeceğini açıkladı. Yankı uyandıran haberin ardından gözler ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a çevrildi. Kanada'yı sık sık "ABD'nin eyaleti" olarak tanımlayan Trump'ın bu kararda payının olup olmadığı tartışıldı.