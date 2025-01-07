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Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:41

Kanada’da Trump krizi! Trudeau koltuğu neden bıraktı? İstifa sonrası flaş açıklama geldi

Son dakika haberleri: Dünya, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun istifa haberiyle çalkalanıyor. 9 yıldır görev yapan Trudeau, görevinden istifa edeceğini açıkladı. Yankı uyandıran haberin ardından gözler ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a çevrildi. Kanada'yı sık sık "ABD'nin eyaleti" olarak tanımlayan Trump'ın bu kararda payının olup olmadığı tartışıldı.

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Kanada’da Trump krizi! Trudeau koltuğu neden bıraktı? İstifa sonrası flaş açıklama geldi

Son dakika haberleri: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisinin yeni liderinin belirlenmesinin ardından Liberal Parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıkladı. Trudeau, başkent Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, ülke içi siyasi "iç çekişmeler" nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının fakında olduğunu" söyledi.

Kanada’da Trump krizi! Trudeau koltuğu neden bıraktı? İstifa sonrası flaş açıklama geldi

"BEN BİR SAVAŞÇIYIM"

Bu yöndeki düşüncesinin, "ülkedeki kutuplaşmayı azaltmaya ve parlamentonun işleyişini iyileştirmeye" yardımcı olacağını savunan Trudeau, "(İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum." ifadesini kullandı. Trudeau, kendisini, "ben bir savaşçıyım" şeklinde niteleyerek, "Vücudumdaki her kemik bana her zaman savaşmamı söyledi çünkü Kanadalıları çok önemsiyorum." diye konuştu. Başbakanlığı boyunca ülkesi için "savaştığını" kaydeden Trudeau, "Başbakan olarak her sabah uyandığımda, Kanadalıların dayanıklılığından, cömertliğinden ve kararlılığından ilham aldım" dedi.

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Kanada’da Trump krizi! Trudeau koltuğu neden bıraktı? İstifa sonrası flaş açıklama geldi

Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu, parlamentoda yeni bir başlangıç yapılmasının zamanı geldiğini kaydetti. Ottawa'daki hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu bir ortamda basın mensuplarına hitap etmek için hükümet binası Rideau Hall kapısının önündeki kürsüye çıkan Trudeau, bu sırada rüzgarın azizliğine uğradı. Trudeau konuşma noktasına varmadan önce, kürsüdeki kağıtların sert esen rüzgarın etkisiyle uçarak etrafa dağıldığı gözlendi.

Kanada’da Trump krizi! Trudeau koltuğu neden bıraktı? İstifa sonrası flaş açıklama geldi

Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada başbakanlığı görevini yürüten Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı. İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

Kanada’da Trump krizi! Trudeau koltuğu neden bıraktı? İstifa sonrası flaş açıklama geldi

İSTİFADA TRUMP MI ETKİLİ OLDU?

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Kanada'ya ilişkin yaptığı yorumlarla sık sık gündeme geliyordu. 20 Ocak'ta yemin ederek resmen göreve başlayacak olan Trump, Kanada hükümetini düzensiz göçmenler ve uyuşturucu ticareti nedeniyle tehdit etmişti.

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