Kanada’da Trump krizi! Trudeau koltuğu neden bıraktı? İstifa sonrası flaş açıklama geldi

"BEN BİR SAVAŞÇIYIM"

Bu yöndeki düşüncesinin, "ülkedeki kutuplaşmayı azaltmaya ve parlamentonun işleyişini iyileştirmeye" yardımcı olacağını savunan Trudeau, "(İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum." ifadesini kullandı. Trudeau, kendisini, "ben bir savaşçıyım" şeklinde niteleyerek, "Vücudumdaki her kemik bana her zaman savaşmamı söyledi çünkü Kanadalıları çok önemsiyorum." diye konuştu. Başbakanlığı boyunca ülkesi için "savaştığını" kaydeden Trudeau, "Başbakan olarak her sabah uyandığımda, Kanadalıların dayanıklılığından, cömertliğinden ve kararlılığından ilham aldım" dedi.