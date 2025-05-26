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Haberler Galeri Katil İsrail Fehmi el-Cercavi Okulu'nu bombaladı! Bu görüntüler yürek sızlattı: Alevlerin arasında bir kız çocuğu…
Giriş Tarihi: 26.05.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 14:52

Katil İsrail Fehmi el-Cercavi Okulu'nu bombaladı! Bu görüntüler yürek sızlattı: Alevlerin arasında bir kız çocuğu…

Katil İsrail, tüm dünyanın gözü önünde 2023 yılından beri Gazze'de tarihin en kanlı soykırımına imza attı. Bebek, çocuk, yaşlı gözetmeksizin tüm sivilleri hedef aldı, hastaneleri bile bombaladı. Batı'nın gözünü kulağını kapattığı soykırım devam ederken, İsrail bu kez de sivillerin sığındığı okula bomba yağdırdı. Fehmi el-Cercavi Okulu'na düzenlenen saldırıda 36'yı aşkın Gazzeli'nin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail'in hedef aldığı okulda alevlerin arasında yürüyüp kurtarılmayı bekleyen küçük bir kız çocuğunun görüntüsü ise Gazze'de yaşanan insanlık dramının ve zulmün kanıtı olarak hafızalara kazındı…

AA
Katil İsrail Fehmi el-Cercavi Okulu’nu bombaladı! Bu görüntüler yürek sızlattı: Alevlerin arasında bir kız çocuğu…

Siyonist İsrail, 7 Ekim 2023 yılından bu yana Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yaptı. Havadan ve karadan düzenlenen saldırılarda yerleşim yerlerini, evleri, okulları hatta hastaneleri bile hedef alan İsrail kana doymadı.

Katil İsrail Fehmi el-Cercavi Okulu’nu bombaladı! Bu görüntüler yürek sızlattı: Alevlerin arasında bir kız çocuğu…

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlayan İsrail, bu kez Gazzelilerin sığındığı okulu hedef aldı.

İsrail'in okul saldırısında çekilen görüntü yürekleri dağladı | Video

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Katil İsrail Fehmi el-Cercavi Okulu’nu bombaladı! Bu görüntüler yürek sızlattı: Alevlerin arasında bir kız çocuğu…

Gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Fehmi el-Cercavi Okulu'na düzenlenen hava saldırısında aralarında bebeklerin ve çocukların da olduğu onlarca kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Katil İsrail Fehmi el-Cercavi Okulu’nu bombaladı! Bu görüntüler yürek sızlattı: Alevlerin arasında bir kız çocuğu…

ONLARCA CESET VE YARDIM ÇIĞLIĞI…

Saldırı sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti, okul çevresinde kurulan çadırlarda çıkan yangınlar nedeniyle çok sayıda kişi yaralandığı vurgulandı. Kaynaklar, saldırı sonrası bölgede yanarak kömürleşmiş bedenlerin olduğunu, yerinden edilmiş insanların çığlıklarının yükseldiğini anlattı.

Katil İsrail Fehmi el-Cercavi Okulu’nu bombaladı! Bu görüntüler yürek sızlattı: Alevlerin arasında bir kız çocuğu…

YÜREK SIZLATAN O GÖRÜNTÜ: ALEVLERİN ARASINDA BİR KIZ ÇOCUĞU…

Katil İsrail'in Fehmi el-Cercavi Okulu'na düzenlediği saldırısı sonrası çekilen görüntüler ise yürek sızlattı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulları vurdu | Video