Giriş Tarihi: 26.05.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
14:52
Katil İsrail Fehmi el-Cercavi Okulu'nu bombaladı! Bu görüntüler yürek sızlattı: Alevlerin arasında bir kız çocuğu…
Katil İsrail, tüm dünyanın gözü önünde 2023 yılından beri Gazze'de tarihin en kanlı soykırımına imza attı. Bebek, çocuk, yaşlı gözetmeksizin tüm sivilleri hedef aldı, hastaneleri bile bombaladı. Batı'nın gözünü kulağını kapattığı soykırım devam ederken, İsrail bu kez de sivillerin sığındığı okula bomba yağdırdı. Fehmi el-Cercavi Okulu'na düzenlenen saldırıda 36'yı aşkın Gazzeli'nin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail'in hedef aldığı okulda alevlerin arasında yürüyüp kurtarılmayı bekleyen küçük bir kız çocuğunun görüntüsü ise Gazze'de yaşanan insanlık dramının ve zulmün kanıtı olarak hafızalara kazındı…