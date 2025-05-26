Katil İsrail Fehmi el-Cercavi Okulu’nu bombaladı! Bu görüntüler yürek sızlattı: Alevlerin arasında bir kız çocuğu…

Siyonist İsrail, 7 Ekim 2023 yılından bu yana Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yaptı. Havadan ve karadan düzenlenen saldırılarda yerleşim yerlerini, evleri, okulları hatta hastaneleri bile hedef alan İsrail kana doymadı.