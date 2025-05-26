Video Dünya İsrail'in okul saldırısında çekilen görüntü yürekleri dağladı | Video
İsrail'in okul saldırısında çekilen görüntü yürekleri dağladı | Video

İsrail'in okul saldırısında çekilen görüntü yürekleri dağladı | Video

26.05.2025 | 14:45

İsrail ordusunun Gazze şehrindeki el-Daraj bölgesinde bulunan ve yerinden edilen sivillerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okulu'na gece saatlerinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ediyor. Filistinli sivilleri savaş uçaklarıyla hedef alan İsrail güçlerinin Gazze şehrinde bulunan el-Daraj bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okulu'na düzenlediği saldırıda bilanço arttı. Filistinli sağlık yetkilileri, hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.

Filistinli kaynaklar, İsrail'in okulun çadırlarında uyuyan sivilleri önceden uyarmadan hedef alarak katliam gerçekleştirdiğini bildirdi. Bombardımanın ardından çıkan yangın nedeniyle birçok cesedin yanmış halde hastaneye ulaştığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 939'a, yaralananların sayısının ise 122 bin 797'ye yükseldiğini duyurmuştu.

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