Video Dünya İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulları vurdu | Video
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulları vurdu | Video

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulları vurdu | Video

26.05.2025 | 08:32

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okul ve anaokuluna düzenlediği saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

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Filistinlilere yönelik saldırılarına devam eden İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yeni katliamlara imza attı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze şehrindeki el-Daraj bölgesinde bulunan ve yerinden edilmiş sivillere ev sahipliği yapan Fehmi el-Cercavi Okulu İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, enkaz altında kalanları arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Deir-el Balah şehri yakınlarındaki Maghazi Mülteci Kampı'nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir anaokulunun bombalanması sonucunda ise 1 kişinin öldüğü kaydedildi. Saldırılarda onlarca kişinin yaralandığı ve ölü sayısının artabileceği aktarıldı.
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