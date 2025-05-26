İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulları vurdu | Video
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okul ve anaokuluna düzenlediği saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
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