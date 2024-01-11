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Giriş Tarihi: 11.01.2024 21:53 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 21:53

Katil İsrail'e yönelik açılan soykırım davasına bir ülkeden daha destek: Özgür Filistin!

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yaşlı, çocuk ve kadın ayırt etmeden masum sivilleri katleden İsrail'e yönelik uluslararası kamuoyunda tepkiler çoğalırken, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında açtığı "soykırım" davasına ülkelerden ve insan hakları kuruluşlarından destek açıklamaları hızla artıyor. Son olarak Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından "Özgür Filistin" etiketiyle bir paylaşım yaparak, İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasına destek verdi.

AA
Katil İsrail’e yönelik açılan soykırım davasına bir ülkeden daha destek: Özgür Filistin!

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabı X üzerinden "Özgür Filistin" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İsrail'in işlediği insanlık suçlarına karşı kayıtsız kalmayacaklarını belirterek, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasına destek verdiğini ifade etti.

Katil İsrail’e yönelik açılan soykırım davasına bir ülkeden daha destek: Özgür Filistin!

"ASLA BU DURUMA KAYITSIZ KALMAYACAĞIZ"

Canel, yaptığı açıklamada, "Küba, Filistin halkına karşı işlenen suçlar ve soykırım eylemleri nedeniyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı davaya en güçlü şekilde desteğini ifade ediyor.

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Katil İsrail’e yönelik açılan soykırım davasına bir ülkeden daha destek: Özgür Filistin!

Asla bu duruma kayıtsız kalanlardan olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Katil İsrail’e yönelik açılan soykırım davasına bir ülkeden daha destek: Özgür Filistin!

"ACİL OLARAK SON BULMALI"

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de X hesabından yaptığı açıklamada, soykırım davasına destek verdiğini belirtti.

Katil İsrail’e yönelik açılan soykırım davasına bir ülkeden daha destek: Özgür Filistin!

Rodriguez paylaşımında, "Küba, Güney Afrika'nın, Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara karşı Uluslararası Adalet Divanındaki davasını destekliyor.

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