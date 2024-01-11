Katil İsrail’e yönelik açılan soykırım davasına bir ülkeden daha destek: Özgür Filistin!

"ASLA BU DURUMA KAYITSIZ KALMAYACAĞIZ"

Canel, yaptığı açıklamada, "Küba, Filistin halkına karşı işlenen suçlar ve soykırım eylemleri nedeniyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı davaya en güçlü şekilde desteğini ifade ediyor.