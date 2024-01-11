Giriş Tarihi: 11.01.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
21:53
Katil İsrail'e yönelik açılan soykırım davasına bir ülkeden daha destek: Özgür Filistin!
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yaşlı, çocuk ve kadın ayırt etmeden masum sivilleri katleden İsrail'e yönelik uluslararası kamuoyunda tepkiler çoğalırken, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında açtığı "soykırım" davasına ülkelerden ve insan hakları kuruluşlarından destek açıklamaları hızla artıyor. Son olarak Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından "Özgür Filistin" etiketiyle bir paylaşım yaparak, İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasına destek verdi.