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Korkunç lanet!...'un lahitini açanlar ölüyor

Firavunu 'un lahitini açan kişilerin kısa sürede ölmesi lanet tartışması yarattı.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 20:02
Korkunç lanet!...Tutankamon'un lahitini açanlar ölüyor
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Korkunç lanet!...Tutankamon'un lahitini açanlar ölüyor

'un babası 'da tek tanrılı din Aten'i kuran IV. Amenotep'ti.

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Korkunç lanet!...Tutankamon'un lahitini açanlar ölüyor

IV. Amenotep yaşamını yitirdikten sonra oğlu üvey kız kardeşi Ankhesenamen ile evlendi ve tahta çıktı.

Korkunç lanet!...Tutankamon'un lahitini açanlar ölüyor

Babası IV. Amenotep'in ortaya çıkardığı tek tanrılı din Aten yerine çok tanrılı din inancını benimsedi.

Korkunç lanet!...Tutankamon'un lahitini açanlar ölüyor

firavunu 'un mezarı 1922 yılında Howard Carter tarafından keşfedildi.

Korkunç lanet!...Tutankamon'un lahitini açanlar ölüyor

Mezar Krallar Vadisi'nde bulundu.

Korkunç lanet!...Tutankamon'un lahitini açanlar ölüyor

Mezar 1972 yılında Londra'da sergilendi ve ardından ABD'ye gönderildi.

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