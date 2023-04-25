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Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 11:11

Kral Charles’ın taç giyme töreninde şoke eden konuk! Camilla davet etti, ortalık karıştı

Son dakika haberleriİngiltere, 70 yıl aradan sonra yeni hükümdarının çok konuşulacak taç giyme törenine hazırlanıyor. 6 Mayıs'ta gerçekleşecek törende 700 yılı aşkın geleneği devam ettirecek olan Kral Charles, ikinci eşi Camilla'yı da resmen 'İngiltere Kraliçesi' ilan edecek. Prenses Diana ile evli olduğu dönemde yıllar boyu yasak aşk yaşayan Kral Charles'ın bu kararı hala çok konuşulurken Camilla'nın taç giyme törenine davet ettiği isim İngiliz gündeminde bomba etkisi yarattı. İşte sürpriz konuk…

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Kral Charles’ın taç giyme töreninde şoke eden konuk! Camilla davet etti, ortalık karıştı

Son dakika haberleriİngiltere'nin tüm dünya tarafından merakla beklenen taç giyme törenine sayılı günler kaldı. Ülkede 70 yıl boyunca hüküm süren Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından, tahta çıkmayı beklerken yaşlanan Kral Charles ülkenin yeni hükümdarı oldu.

Kral Charles’ın taç giyme töreninde şoke eden konuk! Camilla davet etti, ortalık karıştı

Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin hemen ardından Kral olan Charles'ın görevinin resmiyet kazanması içinse taç giyme töreni yapılması gerekiyor. 6 Mayıs'ta gerçekleşecek ve 700 yılı aşkın gelenek ve sembollerin yer alacağı törenin tarihe geçmesi bekleniyor.

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Kral Charles’ın taç giyme töreninde şoke eden konuk! Camilla davet etti, ortalık karıştı

TÖRENİN "ONUR KONUĞU" ŞOKE ETTİ

İngiliz medyası, haftalardır törene ait detayları konuşuyor. Şimdilerde ortaya çıkan yeni bir gelişme ise ülkedeki dedikodu kazanını kaynattı.

Kral Charles’ın taç giyme töreninde şoke eden konuk! Camilla davet etti, ortalık karıştı

Ülke tarihinin en çok konuşulan aşklarından olan Charles-Camilla ilişkini yakındıran ilgilendiren detay, 6 Mayıs günü oldukça dikkat çekeceğe benziyor. Prenses Diana ile evli olduğu dönemde ilişki yaşadığı Camilla'nın resmen Kraliçe olması, çiftin yasaklarla dolu geçmişlerini bir kez daha gündeme getirmişti.

Kral Charles’ın taç giyme töreninde şoke eden konuk! Camilla davet etti, ortalık karıştı

"EVLİLİĞİMİZDE 3 KİŞİYDİK"

1997 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te paparazzilerden kaçarken korkunç bir trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden, Charles'ın ilk eşi Prenses Diana, hayatta olduğu yıllarda sık sık onu suçluyordu: Camilla. "Evliliğimiz boyunca her zaman 3 kişiydik" açıklamasıyla ilk günden itibaren Charles'ın kendisini Camilla ile aldattığını söyleyen Prenses Diana'nın bu sözleri Camilla'ya karşı büyük bir nefret furyasının oluşmasına yol açmıştı.

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