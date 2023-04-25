Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 11:11

Kral Charles’ın taç giyme töreninde şoke eden konuk! Camilla davet etti, ortalık karıştı

Son dakika haberleri… İngiltere, 70 yıl aradan sonra yeni hükümdarının çok konuşulacak taç giyme törenine hazırlanıyor. 6 Mayıs'ta gerçekleşecek törende 700 yılı aşkın geleneği devam ettirecek olan Kral Charles, ikinci eşi Camilla'yı da resmen 'İngiltere Kraliçesi' ilan edecek. Prenses Diana ile evli olduğu dönemde yıllar boyu yasak aşk yaşayan Kral Charles'ın bu kararı hala çok konuşulurken Camilla'nın taç giyme törenine davet ettiği isim İngiliz gündeminde bomba etkisi yarattı. İşte sürpriz konuk…