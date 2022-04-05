Kraliçe Elizabeth’in ilk başörtülü danışmanı! Avukat Tafadar, yaşadığı mücadeleyi anlattı

İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in danışmanı olan ilk başörtülü ceza avukatı Sultana Tafadar, yaşadığı zorlukları anlattı. Mesleğinde yalnızca yüzde 2'lik bir kısmın bu göreve dahil olabileceğini belirten Tafadar zoru başarmış durumda. Tafadar, "Ceza mahkemesinde başörtülü tek kişi bendim ve mahkemeye giderdim. Sanık olup olmadığımı, çoğu zaman tercüman olup olmadığımı sorarlardı; ancak 'Davanın avukatı sen misin?' diye sormazlardı" diyerek yaşadıklarını anlatıp, Fransa'da verdikleri başörtüsü mücadelesinden bahsetti.