Kraliçe Elizabeth’in ilk başörtülü danışmanı! Avukat Tafadar, yaşadığı mücadeleyi anlattı

Tafadar, iş hayatında kadınların, etnik azınlık kökene sahip kadınların ve başörtülü kadınların çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu işe başladığımda, ceza mahkemesinde başörtülü tek kişi bendim ve mahkemeye giderdim. Çoğu zaman mahkemelerde büyük bir sessizlik olurdu ve kim olduğumdan ve orada ne yaptığımdan tam olarak emin olmazlardı. Sanık olup olmadığımı, çoğu zaman tercüman olup olmadığımı sorarlardı ancak 'Davanın avukatı sen misin?' diye sormazlardı. Yani insanların kim olduğunuz hakkında varsayımlarda bulunduğu, üstesinden gelmeniz gereken zorluklar var. Kabiliyetiniz hakkında varsayımlarda bulunurlar ve bu varsayımları yıkmak zaman alır. Bunlar kariyerim boyunca karşılaştığım türden zorluklar."