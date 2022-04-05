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Haberler Galeri Kraliçe Elizabeth'in ilk başörtülü danışmanı! Avukat Tafadar, yaşadığı mücadeleyi anlattı
Giriş Tarihi: 05.04.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 11:55

Kraliçe Elizabeth'in ilk başörtülü danışmanı! Avukat Tafadar, yaşadığı mücadeleyi anlattı

İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in danışmanı olan ilk başörtülü ceza avukatı Sultana Tafadar, yaşadığı zorlukları anlattı. Mesleğinde yalnızca yüzde 2'lik bir kısmın bu göreve dahil olabileceğini belirten Tafadar zoru başarmış durumda. Tafadar, "Ceza mahkemesinde başörtülü tek kişi bendim ve mahkemeye giderdim. Sanık olup olmadığımı, çoğu zaman tercüman olup olmadığımı sorarlardı; ancak 'Davanın avukatı sen misin?' diye sormazlardı" diyerek yaşadıklarını anlatıp, Fransa'da verdikleri başörtüsü mücadelesinden bahsetti.

AA
Kraliçe Elizabeth’in ilk başörtülü danışmanı! Avukat Tafadar, yaşadığı mücadeleyi anlattı

Bangladeş asıllı göçmen bir ailenin çocuğu olan Sultana Tafadar, İngiltere'de bir avukatın gelebileceği en üst düzey makam olan "Queen's Counsel'a (Kraliçe'nin Danışmanı)" atanan "ilk başörtülü ceza avukatı" oldu ve bugünlerde Fransa'da avukatlara yönelik başörtüsü yasağıyla mücadele için uluslararası girişime öncülük yapıyor.

Kraliçe Elizabeth’in ilk başörtülü danışmanı! Avukat Tafadar, yaşadığı mücadeleyi anlattı

İngiltere'de etnik azınlıktan gelen ve 21 Mart'ta "Queen's Counsel'a atanan ilk başörtülü ceza avukatı" Sultana Tafadar, başkent Londra'daki Old Bailey Mahkemesi'nin tarihi girişinde, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen mesleğinin zirvesine yükselme hikayesini AA muhabirine anlattı.

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Kraliçe Elizabeth’in ilk başörtülü danışmanı! Avukat Tafadar, yaşadığı mücadeleyi anlattı

Londra yakınlarındaki Luton bölgesinde Bangladeşli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Tafadar, ülke genelinde sadece 1928 avukatın sahip olduğu Queen's Counsel pozisyonuyla, devletlere ve uluslararası kuruluşlara insan hakları ve uluslararası hukuk konusunda tavsiyelerde bulunabiliyor.

Kraliçe Elizabeth’in ilk başörtülü danışmanı! Avukat Tafadar, yaşadığı mücadeleyi anlattı

Tafadar, bu göreve atanma sürecinin kolay olmadığını, uzun ve zor bir yolculuk olduğunu belirterek, "Queen's Counsel'a atanan kadınların sayısına bakarsanız, sayı o kadar da fazla değil. Sadece 575 kadın Queen's Counsel'a atandı. Siyahi ve etnik azınlık kökenlilere bakarsanız, şu anda atanmış yaklaşık 34 kadın var ve başörtülü kadınlara gelince, sadece 2 kişi varız ve ben ilk başörtülü ceza avukatıyım." dedi.

Kraliçe Elizabeth’in ilk başörtülü danışmanı! Avukat Tafadar, yaşadığı mücadeleyi anlattı

Tafadar, iş hayatında kadınların, etnik azınlık kökene sahip kadınların ve başörtülü kadınların çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu işe başladığımda, ceza mahkemesinde başörtülü tek kişi bendim ve mahkemeye giderdim. Çoğu zaman mahkemelerde büyük bir sessizlik olurdu ve kim olduğumdan ve orada ne yaptığımdan tam olarak emin olmazlardı. Sanık olup olmadığımı, çoğu zaman tercüman olup olmadığımı sorarlardı ancak 'Davanın avukatı sen misin?' diye sormazlardı. Yani insanların kim olduğunuz hakkında varsayımlarda bulunduğu, üstesinden gelmeniz gereken zorluklar var. Kabiliyetiniz hakkında varsayımlarda bulunurlar ve bu varsayımları yıkmak zaman alır. Bunlar kariyerim boyunca karşılaştığım türden zorluklar."

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