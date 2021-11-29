Kraliçe tahtından iniyor! Barbados özgür bir ülke olacak

Bir İngiliz kolonisi olan Barbados, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kalan son emperyal bağlarını kırmasıyla birlikte özgürlüğünü ilan edecek. 16 ülkede taht giyen kraliçe, artık Barbados tahtına oturamayacak. Dame Sandra Mason ise, ülkenin ilk cumhurbaşkanı olacak. Mason konuşmasını, Britanya'nın bağımsızlık gününe denk getirebilmek için yerel saatle gece yarısından hemen sonra yapacak. Prens Charles, annesini tahttan almak için dün akşam saatlerinde Barbados'a iniş yaptı. Kraliçe Elizabeth yine de kolonileri bir araya getiren Milletler Topluluğu'nun bir parçası olarak kalacak. Adı yine Barbados olacak ülkede cumhuriyet, bu akşam Bridgetown'daki Ulusal Kahramanlar Meydanı'ndan akşam geç saatlerde başlayan törenle ilan edilecek. Barbadoslu başbakan Mia Motley ve askeri şefler Prens Charles'i kırmızı halıyla karşıladı. Karşılama töreni için 21 selamlı silah çalındı. Prens ayrıca ülkeye, Karayip diasporasına veya genel olarak insanlığa olağanüstü hizmetlerinden dolayı verilen Barbados'a özgürlük de verecek. Kraliçe Elizabeth'in, Barbados ve çevresindeki 15 ülkeden vazgeçmesiyle halk, sömürge izlerinin ortadan kalkacağını düşünüyor. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte tüm kolonisel sınırlar kalkacak ve ülke özgürleşecek.