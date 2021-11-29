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Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 11:27

Kraliçe tahtından iniyor! Barbados özgür bir ülke olacak

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in tahtında oturduğu Barbados'da, bu akşam kraliçenin bağlarını kesmesiyle birlikte cumhuriyet ilan edilecek. Ülkenin ilk cumhurbaşkanı ise Dame Sandra Mason olacak.

Kraliçe tahtından iniyor! Barbados özgür bir ülke olacak

Bir İngiliz kolonisi olan Barbados, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kalan son emperyal bağlarını kırmasıyla birlikte özgürlüğünü ilan edecek.

Kraliçe tahtından iniyor! Barbados özgür bir ülke olacak

16 ülkede taht giyen kraliçe, artık Barbados tahtına oturamayacak. Dame Sandra Mason ise, ülkenin ilk cumhurbaşkanı olacak.

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Kraliçe tahtından iniyor! Barbados özgür bir ülke olacak

Mason konuşmasını, Britanya'nın bağımsızlık gününe denk getirebilmek için yerel saatle gece yarısından hemen sonra yapacak.

Kraliçe tahtından iniyor! Barbados özgür bir ülke olacak

Prens Charles, annesini tahttan almak için dün akşam saatlerinde Barbados'a iniş yaptı. Kraliçe Elizabeth yine de kolonileri bir araya getiren Milletler Topluluğu'nun bir parçası olarak kalacak.

Kraliçe tahtından iniyor! Barbados özgür bir ülke olacak

Adı yine Barbados olacak ülkede cumhuriyet, bu akşam Bridgetown'daki Ulusal Kahramanlar Meydanı'ndan akşam geç saatlerde başlayan törenle ilan edilecek.

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