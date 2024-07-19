Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Küresel yazılım sorunu kaos yarattı: Bilişim uzmanından önemli uyarı: Dünyada dijital kıyamet kopacak!
Giriş Tarihi: 19.07.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 13:41

Küresel yazılım sorunu kaos yarattı: Bilişim uzmanından önemli uyarı: Dünyada dijital kıyamet kopacak!

Son dakika haberleri: Dünya genelinde hava yolu şirketleri ve bankalar dahil birçok sistemde teknik aksaklık yaşanıyor. Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki teknik sorun küresel çapta büyük bir kaosa neden oldu. Son gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Bilişim Uzmanı Ümit Sanlav, dijital çağda dünyayı bekleyen tehlikelere ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Küresel yazılım sorunu kaos yarattı: Bilişim uzmanından önemli uyarı: Dünyada dijital kıyamet kopacak!

Son dakika haberleri: Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki teknik sorun, dünya genelinde havacılık sektöründeki aksamalar yanı sıra başta bankacılık olmak üzere diğer birçok sektöre etkisi nedeniyle hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sabahın erken saatlerinde Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen iletişim kesintisi haberlerinin ardından ABD ve Avrupa'daki birçok ülkede havacılık, bankacılık, medya ve diğer birçok sektördeki bilgisayar sistemlerinde kesintiler yaşandığı, yerel medya kaynaklarınca rapor edildi.

Küresel yazılım sorunu kaos yarattı: Bilişim uzmanından önemli uyarı: Dünyada dijital kıyamet kopacak!

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

CrowdStrike CEO'su George Kurtz, yaptığı açıklamada, "Küresel iletişim kesintisi bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değil. Sorun tespit ve izole edilmiş ve bir düzeltme tanımlanmıştır." İfadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Küresel yazılım sorunu kaos yarattı: Bilişim uzmanından önemli uyarı: Dünyada dijital kıyamet kopacak!

Microsoft ise söz konusu iletişim sorunun ardından yaptığı açıklamada, Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimde aksaklık yaşandığını ancak sorunu hafifletici önlemler alınmaya devam edilirken hizmetlere erişimde iyileşme görüldüğünü bildirdi.

Küresel yazılım sorunu kaos yarattı: Bilişim uzmanından önemli uyarı: Dünyada dijital kıyamet kopacak!

Microsoft 365'in internet sitesindeki açıklamada, Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri için etki azaltma çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Mevcut sorunun çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini kullanmaya çalışan tüm kullanıcıları etkiliyor olabileceği ifade edilen açıklamada, etkilenen uygulama ve hizmetler arasında Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive'ın da bulunduğu bilgisi verildi.

Küresel yazılım sorunu kaos yarattı: Bilişim uzmanından önemli uyarı: Dünyada dijital kıyamet kopacak!

Sorunun ana nedeni olarak Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden ötürü depolama ve bilgi işlem kaynakları arasında yaşanan kesintiye işaret edildi.

SON DAKİKA