Küresel yazılım sorunu kaos yarattı: Bilişim uzmanından önemli uyarı: Dünyada dijital kıyamet kopacak!

Son dakika haberleri: Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki teknik sorun, dünya genelinde havacılık sektöründeki aksamalar yanı sıra başta bankacılık olmak üzere diğer birçok sektöre etkisi nedeniyle hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sabahın erken saatlerinde Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen iletişim kesintisi haberlerinin ardından ABD ve Avrupa'daki birçok ülkede havacılık, bankacılık, medya ve diğer birçok sektördeki bilgisayar sistemlerinde kesintiler yaşandığı, yerel medya kaynaklarınca rapor edildi.