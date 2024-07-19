Giriş Tarihi: 19.07.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
13:41
Küresel yazılım sorunu kaos yarattı: Bilişim uzmanından önemli uyarı: Dünyada dijital kıyamet kopacak!
Son dakika haberleri: Dünya genelinde hava yolu şirketleri ve bankalar dahil birçok sistemde teknik aksaklık yaşanıyor. Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki teknik sorun küresel çapta büyük bir kaosa neden oldu. Son gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Bilişim Uzmanı Ümit Sanlav, dijital çağda dünyayı bekleyen tehlikelere ilişkin önemli uyarılarda bulundu.