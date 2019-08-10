Kuzey Kore'den tüm dünyayı şok eden haber! Karısının asıl mesleği ne?

Kuzey Kore kapalı toplum yapısı ile bilinen bir ülke. Bu kapalı toplum yapısı da ülkeyle ilgili bir çok soru işaretini meydana getiriyor. Son olarak Kuzey Kore liderinin karısıyla ilgili ortaya çıkan çarpıcı gerçek dünya medyasında son dakika kodu ile paylaşıldı. İşte derlediğimiz o haber.