Kuzey Kore'den tüm dünyayı şok eden haber! Karısının asıl mesleği ne?
Kuzey Kore'den tüm dünyayı şok eden haber! Karısının asıl mesleği ne?
Kuzey Kore liderinin hayatı ve sosyal yaşantısı büyük bir sır olarak saklanıyor. Çocukluğundan itibaren Kuzey Kore devlet yetkilileri tarafından kontrol edilen ve şuan ülkenin yeni lideri olan Kim, birbirinden ilginç özellikleri ile biliniyor. Son ortaya çıkan bilgi ise Kuzey Kore liderini kızdıracağa benziyor...
Giriş Tarihi: 10.08.2019
12:48
Güncelleme Tarihi: 10.08.2019
13:09