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'den tüm dünyayı şok eden haber! Karısının asıl mesleği ne?

liderinin hayatı ve sosyal yaşantısı büyük bir sır olarak saklanıyor. Çocukluğundan itibaren Kuzey Kore devlet yetkilileri tarafından kontrol edilen ve şuan ülkenin yeni lideri olan Kim, birbirinden ilginç özellikleri ile biliniyor. Son ortaya çıkan bilgi ise Kuzey Kore liderini kızdıracağa benziyor...

Giriş Tarihi: 10.08.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 13:09
Kuzey Kore'den tüm dünyayı şok eden haber! Karısının asıl mesleği ne?

Dünya bu haberi konuşuyor...

Kuzey Kore'den tüm dünyayı şok eden haber! Karısının asıl mesleği ne?

kapalı toplum yapısı ile bilinen bir ülke. Bu kapalı toplum yapısı da ülkeyle ilgili bir çok soru işaretini meydana getiriyor. Son olarak Kuzey Kore liderinin karısıyla ilgili ortaya çıkan çarpıcı gerçek dünya medyasında son dakika kodu ile paylaşıldı. İşte derlediğimiz o haber.

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Kuzey Kore'den tüm dünyayı şok eden haber! Karısının asıl mesleği ne?

'nin lideri Kim Jong Un dünyanın gündeminden düşmüyor. İsviçre'de okuduğu dönemde Koreli yetkililerin kontrolünde olan Jong Un, İsviçre peyniri emmantel seviyor ve havyar ile şampanyadan vazgeçmiyor.

Kuzey Kore'den tüm dünyayı şok eden haber! Karısının asıl mesleği ne?

Eğer nükleer silahları olmasaydı muhtemelen tüm dünya 'yi, sadece dünyanın en kapalı toplumu olarak bilecekti. Diktatörleri hakkında eğlenceli haberler yapılacaktı.

Kuzey Kore'den tüm dünyayı şok eden haber! Karısının asıl mesleği ne?

Saçları, hobileri, Batı'ya karşı olan takıntıları veya gizli ABD hayranlığı gibi. Batı böyle hikayeleri seviyor. Tıpkı Saddam Hüseyin'in yazdığı söylenen aşk kitapları, Muammer Kaddafi'nin kadın korumaları gibi... Gizemli bir karakter olacaktı liderleri de..

Kuzey Kore'den tüm dünyayı şok eden haber! Karısının asıl mesleği ne?

'nin kurucu lideri Kim Song Il'in ardından ülkenin lideri oğlu Kim Jong Il oldu. Aralık 2011'de Kim Jong II'nin ani ölümünden sonra sıra mevcut lider Kim Jong Un'a geldi. İsmi ilk olarak Eylül 2010'da duyuldu. Kısa süre içinde varis olarak anılmaya başlandı.

Kuzey Kore'den tüm dünyayı şok eden haber! Karısının asıl mesleği ne?

Dünya genç diktatörün en net halini babasının naaşını taşıyan arabanın yanında yürürken gördü. Babasının üçüncü eşinden dünya geldi. Doğum tarihi hâlâ bilinmiyor. Ancak genel kanıya göre 1984 doğumlu. Hatta doğum tarihinin 8 Ocak olduğu söyleniyor.

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