Lanetli lahitin sırrı çözüldü: Ölümcül sondan kurtulmanın yolları...

1922 yılında Howard Carter tarafından Krallar Vadisi'nde keşfedilen Mısır firavunu Tutankamon'un lahitini açan herkesin kısa sürede ölmesinin ardından lahitin lanetli olduğuna inanılmıştı. Bilim insanları lanetli lahitin sırrını çözdü. Mısır firavunu Tutankamon'un lahiti 1922 yılında Howard Carter tarafından Krallar Vadisi'nde keşfedildi, 1972 yılında Londra'da sergilendi ve ardından ABD'ye gönderildi. Daha sonra Mısır'daki Kahire Müzesi'ne taşınan lahiti ilk kez açan 22 arkeoloğun birkaç yıl içinde gizemli şekilde öldüğü ortaya çıkmıştı.1922 yılında keşfedilen lahite giren ilk 22 kişinin tümü 1929 yılı itibariyle yaşamını yitirmişti. Çok sayıda kişi ölenlerin lanete kurban gittiğini ve lahitin aslında hiç açılmaması gerektiğini söylese de Tutankamon'un lahiti ve hazineleri arkeoloji tutkunlarının ilgi odağı olmayı sürdürüyordu. Bilim insanları lanetli lahitin sırrını çözdü. Mısır'ın eski antika işlerinden sorumlu eski bakanı Zahi Hawass, geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Efsanevi bir lanetin olmadığını söyleyen Hawass, modern arkeologlara ölümcül sondan kaçmanın yollarını anlattı. Lanetin mumyaları rahatsız edenleri etkilediğine inanıldığını söyleyen Hawass, 1923'te lahitin ilk açıldığında ölen Lord Carnarvon'un traş kesiğinden sivrisinek ısırığı nedeniyle öldüğünü belirtti. Diğer ölümlerin de bilimsel bir açıklamasının olduğunu söyleyen Hawass, 'Bir mezarın içinde bir mumyanız varsa, bu mumyada göremediğiniz mikroplar vardır.' 'Arkeologlar geçmişte aceleleri vardı ve mezarların içine girip mikroplara kapılıp öldüler.' dedi.