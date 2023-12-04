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Haberler Galeri Lanetli lahitin sırrı çözüldü: Ölümcül sondan kurtulmanın yolları...
Giriş Tarihi: 04.12.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 14:43

Lanetli lahitin sırrı çözüldü: Ölümcül sondan kurtulmanın yolları...

Mısır Firavunu Tutankamon'un lahitini açan kişilerin kısa sürede ölmesinin ardındaki sır çözüldü. Lanetli olduğu iddia edilen firavun lahiti ile ilgili gerçeği açıklayan bilim insanları ölümcül sondan kaçmanın yollarını da anlattı.

Lanetli lahitin sırrı çözüldü: Ölümcül sondan kurtulmanın yolları...

1922 yılında Howard Carter tarafından Krallar Vadisi'nde keşfedilen Mısır firavunu Tutankamon'un lahitini açan herkesin kısa sürede ölmesinin ardından lahitin lanetli olduğuna inanılmıştı. Bilim insanları lanetli lahitin sırrını çözdü.

Lanetli lahitin sırrı çözüldü: Ölümcül sondan kurtulmanın yolları...

Mısır firavunu Tutankamon'un lahiti 1922 yılında Howard Carter tarafından Krallar Vadisi'nde keşfedildi, 1972 yılında Londra'da sergilendi ve ardından ABD'ye gönderildi.

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Lanetli lahitin sırrı çözüldü: Ölümcül sondan kurtulmanın yolları...

Daha sonra Mısır'daki Kahire Müzesi'ne taşınan lahiti ilk kez açan 22 arkeoloğun birkaç yıl içinde gizemli şekilde öldüğü ortaya çıkmıştı.1922 yılında keşfedilen lahite giren ilk 22 kişinin tümü 1929 yılı itibariyle yaşamını yitirmişti.

Lanetli lahitin sırrı çözüldü: Ölümcül sondan kurtulmanın yolları...

Çok sayıda kişi ölenlerin lanete kurban gittiğini ve lahitin aslında hiç açılmaması gerektiğini söylese de Tutankamon'un lahiti ve hazineleri arkeoloji tutkunlarının ilgi odağı olmayı sürdürüyordu.

Lanetli lahitin sırrı çözüldü: Ölümcül sondan kurtulmanın yolları...

Bilim insanları lanetli lahitin sırrını çözdü.

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