Londra'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nden son dakika haberleri

Türkiye'nin S-400 satın aldığı için yaptırım uygulanması konusunda soru sorulması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, "Bu konuda görüşüyoruz. Biliyorsunuz Türkiye patriot füzelerimizi almak istemişti ve Obama yönetimi buna izin vermedi. Başka bir füze almak üzereyken ancak alabilirsiniz dediniz ki, aynısı da değildi zaten ve Türkiye çok uzun zamandır patriot füzesi almak istiyordu. NATO'nun kullandığı en iyi sistemdi. Bunu Türkiye'ye satmıyorlardı. Bu hikayenin başka bir tarafı daha var ancak bu konuları Türkiye ile de görüşeceğiz. Yarın da görüşmelerimiz olacak" açıklamalarında bulundu.