Londra'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nden son dakika haberleri

NATO üyesi ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları, İttifakın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. Başkan Erdoğani Londra'ya gelişinde büyük sevgi gösterileri ile karşılandı.NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg, NATO Liderler Toplantısı kapsamında düzenlenen "NATO Engages" programında "2019 Liderler Toplantısı için Hazırlık" başlıklı oturuma katıldı. Stoltenberg, "Suriye'deki YPG'nin nasıl tanımlanması gerektiği konusunda müttefikler arasında görüş ayrılıkları var. Ancak halihazırda hem Baltık ülkelerini hem de tüm müttefikleri korumak için planlarımız ve güçlerimiz bulunuyor." dedi. Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson ile katılacağı Suriye konulu Dörtlü Zirve için Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde gazetecileri selamladı. Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve gerçekleştirildi.