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  • Londra'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nden son dakika haberleri

'da gerçekleştirilen Zirvesi'nden son dakika haberleri

üyesi ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları, İttifakın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere 'nin başkenti 'ya geldi. Başkan Erdoğani Londra'ya gelişinde büyük sevgi gösterileri ile karşılandı.NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg, NATO Liderler Toplantısı kapsamında düzenlenen "NATO Engages" programında "2019 Liderler Toplantısı için Hazırlık" başlıklı oturuma katıldı. Stoltenberg, "'deki 'nin nasıl tanımlanması gerektiği konusunda müttefikler arasında görüş ayrılıkları var. Ancak halihazırda hem Baltık ülkelerini hem de tüm müttefikleri korumak için planlarımız ve güçlerimiz bulunuyor." dedi. Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı , Almanya Başbakanı ve İngiltere Başbakanı Johnson ile katılacağı Suriye konulu Dörtlü Zirve için Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde gazetecileri selamladı. Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 03.12.2019 19:17 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 19:59
Londra'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nden son dakika haberleri

üyesi ülkeler, 'da kritik bir zirve gerçekleştiriyor. Çünkü dünyanın gözü bu zirveden çıkacak kararlarda. Rusya ve Çin de gündemini 'deki bu zirveye odaklamış durumda. Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı 'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine tepkiler sürüyor. 'ın da tepki gösterdiği bu sözler sonrası zirve çok daha fazla önem kazandı.

Londra'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nden son dakika haberleri

üyesi ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine destek vermesi, toplantıda gözlerin Başkan 'a daha dikkatle çevrilmesine neden oldu. Bu sebeple toplantı Türkiye için de, NATO için de ayrı bir önem kazandı. İşte dünya gündeminin en önemli zirvesinin saat saat tüm detayları bu haberimizde...

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Londra'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nden son dakika haberleri

19.30

Başkanı Donald ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel , kritik konulu Dörtlü Zirve öncesi 'da ikili görüşme gerçekleştirdi. ABD ile Türkiye ilişkilerine yönelik sorulan soruya cevap veren Trump, "Askerlerimizi Türkiye sınırından çektik. Petrolü korumak açısından orada kaldık ama Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var" dedi.

Londra'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nden son dakika haberleri

Fransa Cumhurbaşkanı , ise, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze sistemine yönelik eleştirilerde bulunarak, "Türkiye konusunda gerçekten derin iş bilirliğine sahibiz. Anlıyorum ki, buradaki bütün sonuçları bloke edeceklerini söylüyorlar. Eğer terörist organizasyon terör örgütü konusunda 'nin terör örgütü olarak kabul edilmesini, ülkeleri bunu yapmazsa, bu şekilde kabul etmezse bütün bu zirveden çıkacak tüm kararları bloke edeceklerini söylüyorlar. Eğer NATO'nun ciddi bir üyesi olmaları gerekiyorsa bunu netleştirmeleri gerekiyor" dedi.

Londra'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nden son dakika haberleri

Türkiye'nin S-400 satın aldığı için yaptırım uygulanması konusunda soru sorulması üzerine Başkanı Donald , "Bu konuda görüşüyoruz. Biliyorsunuz Türkiye patriot füzelerimizi almak istemişti ve Obama yönetimi buna izin vermedi. Başka bir füze almak üzereyken ancak alabilirsiniz dediniz ki, aynısı da değildi zaten ve Türkiye çok uzun zamandır patriot füzesi almak istiyordu. 'nun kullandığı en iyi sistemdi. Bunu Türkiye'ye satmıyorlardı. Bu hikayenin başka bir tarafı daha var ancak bu konuları Türkiye ile de görüşeceğiz. Yarın da görüşmelerimiz olacak" açıklamalarında bulundu.

Londra'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nden son dakika haberleri

19.30

Erdoğan, konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Kritik Zirve 19,30'da sona erdi.

Londra'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nden son dakika haberleri

19,00

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı , Almanya Başbakanı ve Başbakanı Johnson ile katılacağı konulu Dörtlü Zirve için Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde gazetecileri selamladı. Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve başladı.

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