NATO'nun Baltık Planı'na YGP şartı hakkında Stoltenberg'den flaş açıklama "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz"
Stoltenberg, NATO Liderler Toplantısı kapsamında Londra'da düzenlenen "NATO Engages" programında '2019 Liderler Toplantısı için Hazırlık' başlıklı oturuma katıldı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'NATO'nun Baltık Planı'na YGP şartı' hakkında yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz" dedi.
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