Maduro suikast girişimiyle ilgili o ülkeleri suçladı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro askeri törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'la saldırı düzenlendi. Maduro olaydan yara almadan kurtulurken, saldırıda 7 asker yaralandı. Saldırı sonrası açıklama yapan Maduro, komşu Kolombiya ve ABD'yi suçladı. Dışişleri Bakanlığı, Maduro'ya düzenlenen suikast girişimini kınadı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya dün yerel saatle 17.41'de askeri törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü drone ile saldırı düzenlendi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro saldırıda yara almadı ancak 7 asker yaralandı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, başkent Caracas'taki törende konuşma yaptığı esnada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda Devlet Başkanı Maduro'nun yara almadığını duyurdu. Töreni canlı yayınlayan devlet televizyonu saldırı sırasında yayını kesti