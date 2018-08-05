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suikast girişimiyle ilgili o ülkeleri suçladı!

Giriş Tarihi: 05.08.2018 13:12 Güncelleme Tarihi: 05.08.2018 13:17
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suikast girişimiyle ilgili o ülkeleri suçladı!
Maduro suikast girişimiyle ilgili o ülkeleri suçladı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas askeri törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'la saldırı düzenlendi.

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suikast girişimiyle ilgili o ülkeleri suçladı!
Maduro suikast girişimiyle ilgili o ülkeleri suçladı!

olaydan yara almadan kurtulurken, saldırıda 7 asker yaralandı.

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suikast girişimiyle ilgili o ülkeleri suçladı!
Maduro suikast girişimiyle ilgili o ülkeleri suçladı!

Saldırı sonrası açıklama yapan , komşu Kolombiya ve ABD'yi suçladı. Dışişleri Bakanlığı, Maduro'ya düzenlenen suikast girişimini kınadı.

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suikast girişimiyle ilgili o ülkeleri suçladı!
Maduro suikast girişimiyle ilgili o ülkeleri suçladı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas 'ya dün yerel saatle 17.41'de askeri törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü drone ile saldırı düzenlendi.

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suikast girişimiyle ilgili o ülkeleri suçladı!
Maduro suikast girişimiyle ilgili o ülkeleri suçladı!

Venezuela Devlet Başkanı saldırıda yara almadı ancak 7 asker yaralandı.

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suikast girişimiyle ilgili o ülkeleri suçladı!
Maduro suikast girişimiyle ilgili o ülkeleri suçladı!

Venezuela Devlet Başkanı , başkent Caracas'taki törende konuşma yaptığı esnada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlendi.

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suikast girişimiyle ilgili o ülkeleri suçladı!
Maduro suikast girişimiyle ilgili o ülkeleri suçladı!

Yetkililer, saldırıda Devlet Başkanı 'nun yara almadığını duyurdu. Töreni canlı yayınlayan devlet televizyonu saldırı sırasında yayını kesti

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