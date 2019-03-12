Mansa Musa Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı!

Forbes dergisinin geçen hafta yayımladığı 2019 milyarderler listesinin tepesinde Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yer alıyor. Bezos, yaklaşık 131 milyar dolar olarak tahmin edilen servetiyle günümüzün en zengin kişisi olma unvanını elinde tutuyor. Ancak, Bezos'un tüm zamanların en zengin insanı olması pek mümkün görünmüyor.

Zira bu unvan 14'üncü yüzyılda Batı Afrika'da bulunan Mali Krallığı'nın lideri Mansa Musa'ya ait. Musa'nın serveti bugün dahi tahmin edilemiyor.

University of California Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rudolph Butch Ware, "Musa'nın servetiyle ilgili son yıllarda elde ettiğimiz bilgiler o kadar nefes kesici ki, ne kadar zengin ve güçlü olduğunu tam olarak tahayyül etmemizin imkanı yok" dedi.

ABD'de bulunan web sitesi Celebrity Net Worth, 2012 yılında Musa'nın servetinin 400 milyar dolar civarında olduğunu belirtti. Ancak tarihçiler, Musa'nın servetini rakamlarla ifade etmenin mümkün olmadığı görüşünde.