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Giriş Tarihi: 11.07.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 16:34

Miçotakis'in NATO Zirvesi'ndeki gündemi Türkiye: "İlk adımı atabiliriz"

Türkiye ve Yunanistan arasında olumlu atmosfer devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Liğtvanya'nın başkenti Vilnius'ta yaptığı açıklamalarında, Türkiye ile ilişkilere dikkat çekti. Miçotakis, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin önemine dikkat çekerken ilişkilerinin yeniden başlaması için ilk adımı atabileceğimize inanıyorum." dedi.

AA
Miçotakis’in NATO Zirvesi’ndeki gündemi Türkiye: İlk adımı atabiliriz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin aldığı karardan duyduğu memnuniyeti belirterek, Türkiye ile ikili ilişkilerde önemli adımlar atılabilmesi için yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin bir başlangıç olabileceğini bildirdi.

Miçotakis’in NATO Zirvesi’ndeki gündemi Türkiye: İlk adımı atabiliriz

Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında, Zirve girişinde açıklama yapan Miçotakis, "Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'i NATO'ya kabul etme kararını memnuniyetle karşılıyorum. Yakında resmi olarak dost İsveç'in, ittifakımızın 32'nci üyesi olmasını umuyorum." diye konuştu.

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Miçotakis’in NATO Zirvesi’ndeki gündemi Türkiye: İlk adımı atabiliriz

İLK ADIMI ATABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında yarın ikili görüşme yapacağını hatırlatarak, "İki ülkedeki seçimlerin ardından ilk buluşmamız olacak. Her ikimizin de güçlü halk desteğiyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden başlaması için ilk adımı atabileceğimize inanıyorum." dedi.

Miçotakis’in NATO Zirvesi’ndeki gündemi Türkiye: İlk adımı atabiliriz

Türkiye ile Yunanistan arasında önemli anlaşmazlıkların var olduğunu belirten Miçotakis, sorunların iyi komşuluk ilişkilerine dayalı ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğini kaydetti.

Miçotakis’in NATO Zirvesi’ndeki gündemi Türkiye: İlk adımı atabiliriz

Miçotakis, son aylarda ikili ilişkilerde olumlu bir atmosfer olduğuna dikkati çekerek, "Bu pozitif atmosferin üzerine, her iki halkın da faydasına olacak önemli ilerleme adımları atabileceğimizi umuyorum." ifadesini kullandı.

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