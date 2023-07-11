Giriş Tarihi: 11.07.2023 16:19
Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
16:34
Miçotakis'in NATO Zirvesi'ndeki gündemi Türkiye: "İlk adımı atabiliriz"
Türkiye ve Yunanistan arasında olumlu atmosfer devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Liğtvanya'nın başkenti Vilnius'ta yaptığı açıklamalarında, Türkiye ile ilişkilere dikkat çekti. Miçotakis, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin önemine dikkat çekerken ilişkilerinin yeniden başlaması için ilk adımı atabileceğimize inanıyorum." dedi.