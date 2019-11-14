Milyoner kızının canice öldürülmesi hakkında son dakika haberi: "İlişki sırasında boğazını sıkmamı istedi" dedi ve...

Bir yıl önce Yeni Zelanda'da yaşanan ve ülkeyi ayağa kaldıran dehşete ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 22 yaşındaki Grace Millane, geçtiğimiz yıl Kasım ayında sırt çantası ile Yeni Zelanda'ya tatile çıkmıştı. Bir milyonerin kızı olmasına karşın lüks yaşantıyı tercih etmeyen ve Yeni Zelanda'da da bir pansiyonda kalmayı seçen genç kız, ailesini yaptığı tatil hakkında sürekli bilgilendirdi ve iletişimini koparmadı. Bir süre sonra Grace'ten haber alınamazken, genç kızın doğum gününde dahi ailesini aramaması büyük tedirginlik yarattı. Bunun üzerine, ailesi tarafından ülkenin güvenlik güçlerine haber verilirken; yaklaşık bir hafta sonra Grace'den acı haber geldi.

KAN DONDURAN FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Genç kızın cansız bedeni bir valizin içerisinde bulunurken, doğum günü gecesinde canice katledildiği belirtildi. Davanın duruşması, bir yıl sonra bu tarihlerde görülmeye başlanırken her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde olaya ilişkin ilk fotoğraflar mahkeme kayıtlarında yer alırken, bugün ise genç kızın bavul içerisinde otel odasından çıkartılma anına ilişkin görüntüler yer aldı. Mahkemede sunulan tüyler ürpetici fotoğrafları görenler aile üyeleri, göz yaşlarına hâkim olamadı. Öte yandan, savunma yapan katil zanlısı; genç kızla otel odasında yaşadıklarına ilişkin çarpıcı sözler kullandı.

İşte, son dakika haberinin detayları o ve fotoğraflar...