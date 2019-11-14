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  • Milyoner kızının canice öldürülmesi hakkında son dakika haberi: "İlişki sırasında boğazını sıkmamı istedi" dedi ve...

Milyoner kızının canice öldürülmesi hakkında haberi: "İlişki sırasında boğazını sıkmamı istedi" dedi ve...

Dünyaca ünlü milyoner David Millane'nin kızı Grace'nin canice öldürülmesiyle ilgili görülen davadan görüntüleri ve detayları peşi sıra gelmeye devam ediyor. 22 yaşındaki , sırtında bir çanta ile uçağa atlayarak 'ya tatile gitmişti. Pahalı bir otele yerleşmeyerek sıradan bir pansiyonu tercih eden genç kız, 22. doğum günü gelmesine rağmen ailesiyle hiçbir şekilde iletişime geçmemişti. Ailenin polis ekiplerine haber vermesinin ardından bir hafta sonra Grace Millane'in cansız bedeni bavulun içerisinde bulunmuştu. Genç kızın davası, ölümünden bir yıl sonra görülmeye başlarken, mahkemede olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan, katil zanlısının çarpıcı ifadeleri de olaya bambaşka bir boyut kazandırdı. İşte, son dakika haberinin tüm detayları o ve fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 10:10
Milyoner kızının canice öldürülmesi hakkında son dakika haberi: İlişki sırasında boğazını sıkmamı istedi dedi ve...

Bir yıl önce 'da yaşanan ve ülkeyi ayağa kaldıran dehşete ilişkin haberleri gelmeye devam ediyor. 22 yaşındaki , geçtiğimiz yıl Kasım ayında sırt çantası ile Yeni Zelanda'ya tatile çıkmıştı. Bir milyonerin kızı olmasına karşın lüks yaşantıyı tercih etmeyen ve Yeni Zelanda'da da bir pansiyonda kalmayı seçen genç kız, ailesini yaptığı tatil hakkında sürekli bilgilendirdi ve iletişimini koparmadı. Bir süre sonra Grace'ten haber alınamazken, genç kızın doğum gününde dahi ailesini aramaması büyük tedirginlik yarattı. Bunun üzerine, ailesi tarafından ülkenin güvenlik güçlerine haber verilirken; yaklaşık bir hafta sonra Grace'den acı haber geldi.

KAN DONDURAN FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Genç kızın cansız bedeni bir valizin içerisinde bulunurken, doğum günü gecesinde canice katledildiği belirtildi. Davanın duruşması, bir yıl sonra bu tarihlerde görülmeye başlanırken her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde olaya ilişkin ilk fotoğraflar mahkeme kayıtlarında yer alırken, bugün ise genç kızın bavul içerisinde otel odasından çıkartılma anına ilişkin görüntüler yer aldı. Mahkemede sunulan tüyler ürpetici fotoğrafları görenler aile üyeleri, göz yaşlarına hâkim olamadı. Öte yandan, savunma yapan katil zanlısı; genç kızla otel odasında yaşadıklarına ilişkin çarpıcı sözler kullandı.

İşte, son dakika haberinin detayları o ve fotoğraflar...

Milyoner kızının canice öldürülmesi hakkında son dakika haberi: İlişki sırasında boğazını sıkmamı istedi dedi ve...

Sırt çantasıyla uçağa atlayıp tek başına tatile çıkan 22 yaşındaki 'nin cesedi, bir ormanda toprağın altına gömülü halde bulunmuştu. Doğum gününde ortadan kaybolan genç kadının cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Milyoner kızının canice öldürülmesi hakkında son dakika haberi: İlişki sırasında boğazını sıkmamı istedi dedi ve...

İki hafta önce 'nın Auckland kentine gelerek bir pansiyona yerleşen Grace, internet üzerinden bağlanılan bir uygulama vasıtasıyla bir adamla tanışarak randevulaşmıştı.

Milyoner kızının canice öldürülmesi hakkında son dakika haberi: İlişki sırasında boğazını sıkmamı istedi dedi ve...

22 yaşındaki genç kadın, Cumartesi gecesine kadar ailesi ve arkadaşlarıyla mesajlaşmış, sevdiklerinin kendisi için endişelenmemesi için onları haberdar etmişti.

Milyoner kızının canice öldürülmesi hakkında son dakika haberi: İlişki sırasında boğazını sıkmamı istedi dedi ve...

2 Aralık Pazar günü ise, genç kızın doğum günüydü. Ancak doğum gününde onu tebrik etmek isteyen kimse, Millane'ye ulaşamamıştı.

Milyoner kızının canice öldürülmesi hakkında son dakika haberi: İlişki sırasında boğazını sıkmamı istedi dedi ve...

Kayıp ilanı verilen genç kızı aramaya başlayan polis, son görüntüsüne ulaşmıştı.

Polisin yayınladığı görüntülerde, İngiliz turist 2 Aralık Pazar günü sabaha karşı bir kumarhaneden çıkarken görülüyordu. Kızın üzerinde günlük bir siyah elbise vardı. (Bir üstteki fotoğraf)

Milyoner kızının canice öldürülmesi hakkında son dakika haberi: İlişki sırasında boğazını sıkmamı istedi dedi ve...

Grace'in milyoner müteahhit babası David Millane, kızını aramak için 'ya gitmiş, henüz kısının cesedi bulunmadan bir basın toplantısı düzenlemişti. Endişeli baba kameralar önünde gözyaşlarını tutamamıştı.

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