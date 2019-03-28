Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Mısır Firavunu Tutankamon'un lanetli lahidi son defa açılacak!

Firavunu 'un lanetli lahidi son defa açılacak!

Firavunu 'un lahitini açan kişilerin kısa sürede ölüyor. Lanetli olduğu iddia edilen lahit son defa açılacak.

Giriş Tarihi: 28.03.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 09:38
Mısır Firavunu Tutankamon'un lanetli lahidi son defa açılacak!

'un babası 'da tek tanrılı din Aten'i kuran IV. Amenotep'ti.

Mısır Firavunu Tutankamon'un lanetli lahidi son defa açılacak!

IV. Amenotep yaşamını yitirdikten sonra oğlu üvey kız kardeşi Ankhesenamen ile evlendi ve tahta çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mısır Firavunu Tutankamon'un lanetli lahidi son defa açılacak!

Babası IV. Amenotep'in ortaya çıkardığı tek tanrılı din Aten yerine çok tanrılı din inancını benimsedi.

Mısır Firavunu Tutankamon'un lanetli lahidi son defa açılacak!

firavunu 'un lahiti 1922 yılında Howard Carter tarafından Krallar Vadisi'nde keşfedildi, 1972 yılında Londra'da sergilendi ve ardından ABD'ye gönderildi.

Mısır Firavunu Tutankamon'un lanetli lahidi son defa açılacak!

Daha sonra 'daki Kahire Müzesi'ne taşınan lahiti ilk kez açan 22 arkeoloğun birkaç yıl içinde gizemli şekilde öldüğü ortaya çıkmıştı.

Mısır Firavunu Tutankamon'un lanetli lahidi son defa açılacak!

1922 yılında keşfedilen lahite giren ilk 22 kişinin tümü 1929 yılı itibariyle yaşamını yitirmişti.

Mısır Firavunu Tutankamon'un lanetli lahidi son defa açılacak!

Çok sayıda kişi ölenlerin lanete kurban gittiğini ve lahitin aslında hiç açılmaması gerektiğini söylese de 'un lahiti ve hazineleri arkeoloji tutkunlarının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

BİZE ULAŞIN