Mısır Firavunu Tutankamon'un lanetli lahidi son defa açılacak!

Mısır Firavunu Tutankamon'un lahitini açan kişilerin kısa sürede ölüyor. Lanetli olduğu iddia edilen lahit son defa açılacak. Tutankamon'un babası Mısır'da tek tanrılı din Aten'i kuran IV. Amenotep'ti. IV. Amenotep yaşamını yitirdikten sonra oğlu Tutankamon üvey kız kardeşi Ankhesenamen ile evlendi ve tahta çıktı. Babası IV. Amenotep'in ortaya çıkardığı tek tanrılı din Aten yerine Tutankamon çok tanrılı din inancını benimsedi. Mısır firavunu Tutankamon'un lahiti 1922 yılında Howard Carter tarafından Krallar Vadisi'nde keşfedildi, 1972 yılında Londra'da sergilendi ve ardından ABD'ye gönderildi. Daha sonra Mısır'daki Kahire Müzesi'ne taşınan lahiti ilk kez açan 22 arkeoloğun birkaç yıl içinde gizemli şekilde öldüğü ortaya çıkmıştı. 1922 yılında keşfedilen lahite giren ilk 22 kişinin tümü 1929 yılı itibariyle yaşamını yitirmişti. Çok sayıda kişi ölenlerin lanete kurban gittiğini ve lahitin aslında hiç açılmaması gerektiğini söylese de Tutankamon'un lahiti ve hazineleri arkeoloji tutkunlarının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.