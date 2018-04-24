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le taşıyan insanların görüntüleri!

Giriş Tarihi: 24.04.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 15:39
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le taşıyan insanların görüntüleri!
Motosikletle yük taşıyan insanların ilginç görüntüleri!

Tek kişilik veya iki kişilik araçlar olarak bilinen motosikletler yük taşımak için kullanıldığında ortaya ilginç görüntüler çıkıyor....

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le taşıyan insanların görüntüleri!
Motosikletle yük taşıyan insanların ilginç görüntüleri!

i sı gibi kullanan insanların görüntüleri...

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le taşıyan insanların görüntüleri!
Motosikletle yük taşıyan insanların ilginç görüntüleri!

Kimisi karton taşırken kimsi canlı hayvan taşıyor...

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le taşıyan insanların görüntüleri!
Motosikletle yük taşıyan insanların ilginç görüntüleri!

Bu tavuk çiftliği gibi görünüyor.

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le taşıyan insanların görüntüleri!
Motosikletle yük taşıyan insanların ilginç görüntüleri!

Motosikleti yük arabası gibi kullanan insanların ilginç görüntüleri...

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le taşıyan insanların görüntüleri!
Motosikletle yük taşıyan insanların ilginç görüntüleri!

En çok alışık olduğumuz görüntü e birden çok kişinin görüntüsü.

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le taşıyan insanların görüntüleri!
Motosikletle yük taşıyan insanların ilginç görüntüleri!

i sı gibi kullanan insanların görüntüleri...

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