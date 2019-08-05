Müslümanlar Sevr mağarasına akın ediyor

HALA GÜVERCİNLERİ AĞIRLIYOR

Şu anda örümcekler görünmüyor ama kutlu zirve hala güvercin ağırlıyor. İlk bakışta küçücük bir mağara gibi görünen o mübarek mekana girmeleri nasip olanlar gözyaşı dökerek dua ediyor. Sevr Dağı'nın zirvesine serilen halı üzerinde dünyanın dört bir tarafından gelen hacı adaylarından oluşan cemaat, saf tutup kuşluk namazını eda ediyor. Namaz sonrası ellerini semaya doğrultan hacı adayları, Müslümanların hepsine ayrı ayrı dualar ediyor. Hacı adayları, Sevr Mağarası'nın bulunduğu zirveden Mekke şehrinin büyük bir bölümünü de seyrederken, Kabe-i Şerif'in bulunduğu bölge ise Harem'in yanına yapılan 111 katlı devasa binadan tespit edilebiliyor.