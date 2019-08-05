Müslümanlar Sevr mağarasına akın ediyor

HACI ADAYLARI GÖZ YAŞLARIYLA DUA EDİYOR
70-80 yaşındaki hacı adayları Mekke'nin en yüksek dağına tırmanarak Sevr Mağarası'na ulaşmaya çalışıyor. Nefesi daralanlar, yorulanlar ise yakında iseler buruk bir kalp ile dualarını yapıp geri dönerken, yarı yola kadar çıkabilen 80'lik dedeler, yolda dua ve tesbihatlarda bulunuyorlar. Dağın zirvesinde tek katlı ev büyüklüğünde bir kaya görünüyor. İçi kubbe gibi oyuk, ancak sürünerek veya eğilerek geçilebilen mağaraya girmek isteyen hacı adayları sabırla sıra bekliyor.