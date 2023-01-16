Nepal’de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...

Nepal'de yaşanan uçak faciasına ilişkin yeni görüntüler geliyor... 68 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 'ulusal yas' ilan edilirken uçaktaki bir yolcu, son anlarını canlı yayın ile kayıt altına almış. Görüntüde, yolcuların kazadan saniyeler önce gayet sakin bir şekilde yolculuklarını devam ettikleri görülürken, uçağın sola doğru yatmasından kısa bir süre sonra yolcuların çığlık attıkları duyuldu. Saniyeler sonra ise facia yaşandı.