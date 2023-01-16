Giriş Tarihi: 16.01.2023 09:45
Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
09:57
Nepal'de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...
Dün Nepal'de tam anlamıyla bir facia yaşandı. 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın Seti Nehri Vadisi yakınında düşmesi sonucu 68 kişi yaşamını yitirmişti. O anlara ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. Hİntli bir yolcu uçağın düşme anlarını sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile saniye saniye kayıt altına aldı. Videoda uçağın sola doğru yatmasıyla çığlık seslerinin yükseldiği duyulurken saniyeler sonra ise büyük bir gürültüyle yere çakıldığı ve alevler içinde kaldığı görülüyor.