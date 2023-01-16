Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Nepal'de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...
Giriş Tarihi: 16.01.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 09:57

Nepal'de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...

Dün Nepal'de tam anlamıyla bir facia yaşandı. 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın Seti Nehri Vadisi yakınında düşmesi sonucu 68 kişi yaşamını yitirmişti. O anlara ait yeni bir görüntü ortaya çıktı. Hİntli bir yolcu uçağın düşme anlarını sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile saniye saniye kayıt altına aldı. Videoda uçağın sola doğru yatmasıyla çığlık seslerinin yükseldiği duyulurken saniyeler sonra ise büyük bir gürültüyle yere çakıldığı ve alevler içinde kaldığı görülüyor.

Nepal’de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...

Nepal'de yaşanan uçak faciasına ilişkin yeni görüntüler geliyor... 68 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 'ulusal yas' ilan edilirken uçaktaki bir yolcu, son anlarını canlı yayın ile kayıt altına almış. Görüntüde, yolcuların kazadan saniyeler önce gayet sakin bir şekilde yolculuklarını devam ettikleri görülürken, uçağın sola doğru yatmasından kısa bir süre sonra yolcuların çığlık attıkları duyuldu. Saniyeler sonra ise facia yaşandı.

Nepal’de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...

Nepal'de düşen yolcu uçağında bulunan Hintli bir yolcunun, uçak düşmeden önce sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı anbean kayıt altına aldığı iddia edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nepal’de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...

Nepal'de 68 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının, Hintli bir yolcu tarafından kayıt altına alındığı iddia edildi

Hintli yolcu, Nepal'deki uçağın düşme anını anbean kayıt altına almış | Video

Nepal’de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...

Hint basınında yer alan haberlerde adının Sonu Jaiswal olduğu belirtilen yolcunun, uçak düşmeden kısa süre önce sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı kayıt altına aldığı belirtildi.

Nepal’de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...

Haberlerde ayrıca, Jaiswal'in ailesinin ölümünü doğruladığı ifade edildi.

SON DAKİKA