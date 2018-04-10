Nepal'in yeni yıl festivali: Bisket Jatra

Nepal'in yeni yıl başlangıcı kabul edilen nisan aynın ortasında Bhaktapur'da oldukça görkemli kutlamalar yapılıyor. Nepal'in Bhaktapur şehrinin batı ve doğu yakasında bulunan Bairab ve Nayatopala tapınaklarından Bahairab heykelleri alınır. Tapınaklardan alınan heykeller, iki tekerlekli araçlara konulur ve Halatlarla bağlanan iki tekerlekli araçlar halk tarafından çekilir. Barış ve sevgi getirmesi temenni edilerek Nepal'in başkenti Katmandu'ya getirilen araçlar, tüm meydanda gezdirilir. Eski şehirlerin bir buluşması kabul edilen eğlenceler halk tarafından coşkuyla kutlanır. Bu kutlamalar yeni yıldan 1 gün önce başlar.