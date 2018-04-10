Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Nepal'in i:

Giriş Tarihi: 10.04.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 17:18
  • 1
  • 9
Nepal'in i:
Nepal'in yeni yıl festivali: Bisket Jatra
  • 2
  • 9
Nepal'in i:
Nepal'in yeni yıl festivali: Bisket Jatra

Nepal'in başlangıcı kabul edilen nisan aynın ortasında Bhaktapur'da oldukça görkemli kutlamalar yapılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 9
Nepal'in i:
Nepal'in yeni yıl festivali: Bisket Jatra

Nepal'in Bhaktapur şehrinin batı ve doğu yakasında bulunan Bairab ve Nayatopala tapınaklarından Bahairab heykelleri alınır.

  • 4
  • 9
Nepal'in i:
Nepal'in yeni yıl festivali: Bisket Jatra

Tapınaklardan alınan heykeller, iki tekerlekli araçlara konulur ve

  • 5
  • 9
Nepal'in i:
Nepal'in yeni yıl festivali: Bisket Jatra

Halatlarla bağlanan iki tekerlekli araçlar halk tarafından çekilir.

  • 6
  • 9
Nepal'in i:
Nepal'in yeni yıl festivali: Bisket Jatra

Barış ve sevgi getirmesi temenni edilerek Nepal'in başkenti Katmandu'ya getirilen araçlar, tüm meydanda gezdirilir.

  • 7
  • 9
Nepal'in i:
Nepal'in yeni yıl festivali: Bisket Jatra

Eski şehirlerin bir buluşması kabul edilen eğlenceler halk tarafından coşkuyla kutlanır. Bu kutlamalar dan 1 gün önce başlar.

BİZE ULAŞIN