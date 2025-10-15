Netanyahu’dan Gazze’de yeni kirli oyun: Hamas karşıtı çeteler harekete geçirildi

"GAZZE'DE HAMAS KARŞITI ÇETELERİ HAREKETE GEÇİRDİK"

Hamas yönetimi uzun yıllardır İsrail yanlısı çetelerle sorun yaşıyor. BBC'nin bildirdiğine göre, iki taraf geçmişte de benzer silahlı çatışmalara girmişti.

Bu kez çatışmaların, Hamas güçlerinin İsrail yanlısı çetelerin sığındığı bir binayı boşaltmak istemesi üzerine çıktığı iddia edildi.

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bundan 4 ay önce X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerinin tavsiyesi üzerine Gazze'de Hamas karşıtı çeteleri harekete geçirdik. Bunlar İsrail askerlerinin hayatını kurtarıyor' demişti.