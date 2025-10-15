Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:30
Netanyahu’dan Gazze’de yeni kirli oyun: Hamas karşıtı çeteler harekete geçirildi
İngiliz merkezli yayın kuruluşu BBC'ye göre, Gazze'de Hamas güçleriyle İsrail yanlısı çeteler arasında çıkan kanlı çatışmalarda en az 32 kişi hayatını kaybetti. Olay, İsrail'in büyük saldırılarının bitmesinin ardından bölgede yaşanan en şiddetli iç hesaplaşma olarak kayıtlara geçti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bundan 4 ay önce yaptığı açıklamada "Güvenlik güçlerinin tavsiyesi üzerine Gazze'de Hamas karşıtı çeteleri harekete geçirdik. Bunlar İsrail askerlerinin hayatını kurtarıyor' demişti.