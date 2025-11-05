Giriş Tarihi: 05.11.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:54
New York Times'dan çarpıcı iddia: ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump ve Maduro'dan peş peşe hamleler
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu koruyan askeri birlikleri hedef almak da dahil, Venezuela'ya olası bir askeri harekat için seçenek ve riskleri değerlendirdiği öne sürüldü. Trump yönetiminin Adalet Bakanlığından olası bir askeri harekat için hukuki bilgilendirme talep ettiğini ifade eden yetkililer, yönetimin "kanıt sunulmaksızın gerçekleştirilebilecek bir askeri operasyon için yasal dayanak" arayışında olduğunu öne sürdü.